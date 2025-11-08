L’uomo più potente al mondo
Nell’ascesa del leader cinese Xi Jinping c’è tutta la storia del suo Paese, e anche le sue contraddizioni- I libri di Paesi Edizioni su Appunti di Geopolitica
Da quando Xi Jinping è alla guida della Cina, parla del «sogno cinese» e si riferisce direttamente alle sue esperienze nel villaggio di Liangjiahe: «Allora vivevo come i contadini locali in una grotta, dormivo in un letto riscaldato fatto di mattoni e conducevo una vita molto povera. Per mesi non abbiamo avuto nemmeno un pezzo di carne da mangiare. Mi s…