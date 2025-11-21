L’unica certezza è il condono
Dopo quelle fiscali, arriva il tentativo di una santoria edilizia che cerca di sfruttare incertezze e problemi che durano da quarant’anni
In molte città italiane, a cominciare dalla capitale, le domande di condono presentate nel 1985 nella maggior parte dei casi non hanno avuto risposta. Non si sa se il condono è stato accettato e se effettivamente c’è stata una concessione. Nel tempo l’amministrazione ha chiesto altri soldi. Ma il pezzo di carta ufficiale non è mai arrivato
Roberto Seghet…