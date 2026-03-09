Appunti - di Stefano Feltri

QualiReti-sanitarie
4h

TurrinI: "chatbot dovrebbero essere testati prima del rilascio come si fa con i farmaci"

Da ormai 12 anni sostengo, come medico ben noto ma su cio in minoranza, lo stesso principio per la gestione delle App, dei Social, dei Grandi Database, dei Cloud, dei Motori di ricerca, dei Fascicoli Sanitari elettronici centralizzati.

Ma sono stato tacciato di cassandrismo e di volere essere uno snob paladino della privacy. No, non era la privacy che mi interessava, ma il controllo e proprieta dei dati e soprattutto delle relazioni ad es tra medici e pazienti.

Sono ormai rassegnato. La IA non e' diversa: e' l'ultima ciliegina avvelenata su una torta con tutte le diverse fette telematiche già avvelenate da tempo .

Chiedevo in questi anni che si procedesse come con i nuovi farmaci: fase pilota su piccola scala, sperimentazione controllata, scheda tecnica dove non vi siano solo le mirabolonati indicazioni, ma anche le controindicazioni e gli effetti collaterali. Nulla di tutto cio. Se i direttori delle industrie farmaceutiche avessero operato con lo stesso stile, penso che sarebbero tutti in galera da diversi anni e per molti altri anni ancora.

Ora, dopo la rabbia e la depressione, inizio quasi a sorridere: mi siedo e aspetto i cadaveri passare lungo la riva del fiume e aspetta. Se la IA ed i feudo-padroni tecnologici continueranno di questo passo, si papperanno tutto. E allora prima Trump sara' in mano loro e poi tutti noi. E dopo? O l'umanità sparisce ( e la super-IA e i Trump di turno resteranno con il cerino in mano); o l'umanita, resa del tutto schiava e disoccupata, organizzera il luddismo contro le tecnologie e-o avranno tutto il tempo, finalmente, per incontrarsi senza schermi, dal vero, e, perche no, per organizzare una rivolta ben organizzata.

Francesco Del Zotti - https://qualereteinsanita.blogspot.com/

Paolo Bisol
6h

Modestamente penso che la concentrazione in poche mani di uno strumento così rappresenti un rischio di per sé. Se poi mettiamo che si possono pilotare i risultati, la preoccupazione aumenta. Infine, va tenuto presente che fino ad oggi non si è vista quella capacità che la mente umana possiede: risolvere problemi a partire da zero senza avere grandi conoscenze iniziali. Chiedere all’inventore della ruota per avere informazioni.

