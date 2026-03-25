Il pericolo maggiore, dal punto di vista commerciale, è rappresentato dalle AI Overview: quel sistema per cui l’intelligenza artificiale intercetta le notizie, le riassume e le propone già digerite agli utenti, senza che questi abbiano più necessità di consultare la pagina originale, con una conseguente riduzione del traffico e degli introiti pubblicitari Laura Turini

Qualche giorno fa, all’auditorium Parco della Musica di Roma, abbiamo celebrato i 50 anni della trasmissione di Radio3 Prima Pagina, che ogni mattina racconta i giornali e li commenta con gli ascoltatori.

Mentre è abbastanza sicuro che al prossimo anniversario, tra un decennio, PrimaPagina godrà di analoga salute, sta diventando assai più arduo prevedere che fine faranno i giornali che vengono analizzati.

E il voto sul referendum solleva qualche domanda ulteriore: i giornali più impegnati sul fronte del NO, che dunque si sono rivelati in sintonia con una maggioranza del Paese in una battaglia per il consenso molto aspra e polarizzante, sono tutti in una fase di complessa e spesso dolorosa evoluzione.

E questo spinge a pensare che avere una linea editoriale politicamente efficace, poter contare su opinionisti molto visibili, insomma, avere una grande influenza sul dibattito pubblico sia ormai una faccenda completamente sganciata dai conti e dalla sostenibilità economica.