L’ultimo referendum dei giornali?
I quotidiani schierati per il NO hanno dimostrato il massimo della loro influenza, proprio nel momento in cui il loro modello vacilla. Da Repubblica alla Stampa al Fatto
Il pericolo maggiore, dal punto di vista commerciale, è rappresentato dalle AI Overview: quel sistema per cui l’intelligenza artificiale intercetta le notizie, le riassume e le propone già digerite agli utenti, senza che questi abbiano più necessità di consultare la pagina originale, con una conseguente riduzione del traffico e degli introiti pubblicitari
Laura Turini
Qualche giorno fa, all’auditorium Parco della Musica di Roma, abbiamo celebrato i 50 anni della trasmissione di Radio3 Prima Pagina, che ogni mattina racconta i giornali e li commenta con gli ascoltatori.
Mentre è abbastanza sicuro che al prossimo anniversario, tra un decennio, PrimaPagina godrà di analoga salute, sta diventando assai più arduo prevedere che fine faranno i giornali che vengono analizzati.
E il voto sul referendum solleva qualche domanda ulteriore: i giornali più impegnati sul fronte del NO, che dunque si sono rivelati in sintonia con una maggioranza del Paese in una battaglia per il consenso molto aspra e polarizzante, sono tutti in una fase di complessa e spesso dolorosa evoluzione.
E questo spinge a pensare che avere una linea editoriale politicamente efficace, poter contare su opinionisti molto visibili, insomma, avere una grande influenza sul dibattito pubblico sia ormai una faccenda completamente sganciata dai conti e dalla sostenibilità economica.