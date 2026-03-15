Habermas vedeva nell’Europa il solo rimedio al crescere dei nazionalismi, e ha consacrato i suoi ultimi anni a promuovere un progetto federale europeo, per evitare al Vecchio Continente di ricadere nelle rivalità nazionaliste del XX secolo. Ma la sua non era la difesa acritica dell’Europa esistente. Al contrario: era il suo critico più esigente. Gloria Origgi

Jürgen Habermas se n’è andato ieri, a 96 anni, nella sua casa di Starnberg, vicino a Monaco. Con lui scompare non solo uno dei maggiori filosofi del Novecento, ma la voce più tenace e scomoda di chi ha creduto che l’Europa potesse essere qualcosa di più di un mercato.

Per chi non frequenta le aule universitarie, il nome di Habermas può evocare qualcosa di astratto, accademico e remoto. In realtà, per tutta la sua lunghissima vita, Habermas ha fatto una cosa che i filosofi fanno raramente: è sceso in piazza — metaforicamente e qualche volta anche fisicamente.

Ha firmato appelli, scritto sui giornali, litigato in pubblico, cambiato idea, parlato ai politici. Ha legato filosofia e politica, pensiero e azione, intervenendo in tutti i grandi dibattiti del dopoguerra.

Nato a Düsseldorf da una famiglia benestante tedesca, Habermas attraversò il nazismo da bambino in un contesto familiare non fervente nazista ma neanche critico del regime, e fece parte da adolescente della gioventù hitleriana, cosa che gli causò non poche polemiche successivamente.

Dopo studi di filosofia a Gottinga, a Zurigo e a Bonn, si avvicina alla rinnovata Scuola di Francoforte, una corrente di pensiero critico neo-marxista nelle scienze sociali, e lavora con Theodor Adorno.

Il pensiero di Habermas è difficile da classificare: il suo interesse per la filosofia e le scienze sociali è estremamente vasto, e sicuramente motivato dall’urgenza di costruire le fondazioni di un pensiero democratico dopo la follia del Nazismo.

Pur essendo un pensatore denso e difficile, Habermas riesce a forgiare strumenti filosofici non solo per comprendere il presente, ma anche per trasformarlo e migliorarlo.

Dedica così la sua tesi di abilitazione, al concetto di opinione pubblica (Öffentlichkeit), ricostruendo la storia di questo perno fondamentale della democrazia: lo scambio sociale di opinioni in sedi che vanno ben al di là della politica, come i salotti, i caffè, le associazioni industriali, ma che sono fondamentali per creare l’atmosfera democratica in una società e le competenze democratiche nei singoli cittadini.

Una società deve essere matura per la democrazia: c’è bisogno di un humus condiviso, di norme discorsive, di un modo di stare insieme, non basta giusto far votare la gente. Una buona lezione a tutti gli “esportatori di democrazia” che hanno distrutto paesi pensando di poter imporre in modo artificiale un modo di stare al mondo.

Forse la sua opera più conosciuta è la Teoria dell’agire comunicativo, tradotta da Il Mulino nel 1986.

Habermas sviluppa una raffinata e complessa visione della comunicazione come una forma di azione razionale.

Riprendendo la centralità kantiana della razionalità, come unica forma di autonomia del soggetto, Habermas si cimenta in un’analisi della comunicazione che incorpora la filosofia del linguaggio di stampo anglosassone, la filosofia continentale e la sociologia.

La razionalità discorsiva è essere capaci di coordinarsi in norme di comunicazione che insieme accettiamo e che ci fanno sentire parte della stessa società anche quando non siamo d’accordo. È una razionalità molto diversa dalla razionalità strumentale, quel principio di ottimizzazione delle nostre azioni che ci fa portare a produrre sempre di più.

Una democrazia deve essere costruita sulla razionalità comunicativa e non solo sulla razionalità strumentale.

Questo approccio razionale e sociale dello stare insieme democratico è quello che distingue il pensiero di Habermas non solo filosofico, ma anche politico.

Le conseguenze politiche del suo agire comunicativo non si fecero attendere: con la caduta del muro di Berlino nel 1989, la questione della riunificazione tedesca comportava in modo cruciale il problema di come parlarsi tra Est e Ovest.

Habermas criticò le modalità della riunificazione, guidata essenzialmente dalle esigenze del mercato, che faceva del marco tedesco il suo stendardo. Non era contrario all’unità, ma voleva che avvenisse in modo democratico, attraverso una vera discussione costituente — non come una fusione per incorporazione del più forte sul più debole.

Critico del marxismo e del capitalismo, Habermas fu forse l’ultimo vero critico della riduzione economico-razionale di qualsiasi problema esistenziale o sociale.

La sua democrazia deliberativa, dove la gente partecipa e si parla, condivide idee è quel che più si approssima a una società giusta.

Per Habermas, una società giusta è quella in cui le decisioni collettive emergono da un discorso pubblico aperto e libero, in cui tutti possono partecipare e le uniche forze che contano sono quelle del miglior argomento.

Questo è il fondamento della sua teoria della democrazia deliberativa: la legittimità politica non viene dalla forza, dalla tradizione o dal mercato, ma dalla qualità del dialogo pubblico.

Nel 2003, di fronte all’invasione americana dell’Iraq, Habermas fece qualcosa di straordinario: insieme a Jacques Derrida, suo rivale intellettuale per decenni, firmò un manifesto congiunto pubblicato simultaneamente sul Frankfurter Allgemeine Zeitung e su Libération contro la guerra.

Le enormi manifestazioni del 15 febbraio 2003 a Londra e Roma, a Madrid e Berlino e a Parigi — le più grandi dalla fine della seconda guerra mondiale — potevano entrare a far parte dei libri di storia come il segnale della nascita di una vera opinione pubblica europea.

Per Habermas quella mobilitazione non era semplicemente contro la guerra: era il momento in cui i cittadini europei avevano finalmente dimostrato di esistere come popolo.

Habermas vedeva nell’Europa il solo rimedio al crescere dei nazionalismi, e ha consacrato i suoi ultimi anni a promuovere un progetto federale europeo, per evitare al Vecchio Continente di ricadere nelle rivalità nazionaliste del XX secolo.

Ma la sua non era la difesa acritica dell’Europa esistente. Al contrario: era il suo critico più esigente.

Durante la crisi dell’eurozona nel 2011, prese posizione contro la gestione tedesca dell’austerità con una durezza che sorprese molti. Habermas non tollerava che “il progetto della sua generazione” venisse gettato nella pattumiera della storia mondiale.

I politici europei, accusava, avevano voltato le spalle all’Europa per inseguire il consenso elettorale nazionale.

Parlava di un “lieve colpo di stato” dei tecnocrati europei che avevano concentrato il potere nel Consiglio europeo, sottraendolo ai parlamenti e ai cittadini.

La sua diagnosi era precisa: l’euro era stato costruito senza le fondamenta politiche necessarie a sorreggerlo. Una moneta comune richiedeva politiche fiscali comuni, strumenti di solidarietà, un bilancio federale.

L’eurozona era fragile, e l’improvvisazione la metteva a rischio di non sopravvivere alla prossima crisi finanziaria. La soluzione non era tornare alle monete nazionali, ma completare il progetto: più integrazione, più democrazia, non meno.

Alla base della sua riflessione c’era la convinzione che il futuro europeo dovesse basarsi sull’allargamento della base di legittimità delle istituzioni e sulla nascita di un vero dibattito politico europeo, una sfera pubblica europea, una solidarietà civica europea.

Quasi fino alla fine, Habermas ha continuato a scrivere. In uno dei suoi ultimi testi, pubblicato nel 2025, osservava che mentre gli Stati Uniti scivolavano verso l’autoritarismo, l’Europa attraversava una crisi d’identità, e avvertiva che ne poteva uscire solo con un progetto ambizioso. Criticò duramente la miopia dei leader europei di fronte all’ascesa di Trump e alla guerra in Ucraina, accusandoli di aver ceduto completamente l’iniziativa senza avere una strategia propria.

Europeista convinto, Habermas non era un ottimista ingenuo. Sapeva benissimo che l’Europa poteva fallire.

Ma sosteneva che l’alternativa — il ritorno ai nazionalismi, il disgregamento del progetto comune — fosse incomparabilmente peggiore. In un momento in cui quel rischio è tornato reale e urgente, la sua voce mancherà. Anche in filosofia, Habermas era l’ultimo difensore di quel concetto così europeo di Ragione, un concetto scomodo a molti, forse obsoleto, ma ancora necessario.

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