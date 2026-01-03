Oltre al piano economico, però, il fatto che le AI forniscano riassunti delle notizie ha un impatto anche sull’informazione in senso lato, perché gli utenti ricevono informazioni già, per così dire, “digerite” dal sistema di intelligenza artificiale e possono quindi essere indotti a formarsi un’opinione piuttosto che un’altra Laura Turini Il modo più efficace di interagire è considerare questi software come delle intelligenze aliene con cui confrontarsi. Sono state progettate come assistenti dialogici, quindi per aiutarci nei nostri compiti attraverso il dialogo in linguaggio naturale: un botta-e-risposta in cui dobbiamo spingere la macchina lungo la traiettoria che vogliamo seguire Vincenzo Cosenza

Forse un giorno ci ricorderemo del 2025 come dell’anno nel quale l’intelligenza artificiale ha iniziato a cambiare il giornalismo in modo irreversibile. Se in meglio o in peggio, lo capiremo presto, già in questo 2026 appena iniziato.

ChatGPT è disponibile al pubblico da fine 2022, ma le innovazioni ci mettono poco a diffondersi e un po’ più di tempo a trasformare il nostro modo di lavorare.

Per un paio d’anni l’intelligenza artificiale è stata soprattutto un argomento del quale i giornalisti si occupavano, poi ChatGPT e gli altri servizi analoghi hanno iniziato a trasformare il contesto nel quale i media operano e cercano di costruirsi un pubblico e un modello di business.

I lettori stanno smettendo di informarsi dai motori di ricerca, Google, su tutti, che indicizzano siti e procurano traffico. Fanno le domande direttamente al chatbot, su Google c’è AI Overview che offre informazioni spesso più chiare e sintetiche di molti articoli di giornali in teoria prestigiosi ai cui siti sempre meno lettori arrivano.

Nei giorni di Natale mi è arrivata una mail disperata dal sito The Intercept, quello fondato nel 2013 da Glenn Greenwald, autore dello scoop sulla sorveglianza illegale di cittadini americani grazie alle notizie di Edward Snowden.

Greenwald se ne è andato nel 2020, da allora si è spostato a destra, frequenta i principali opinionisti filorussi, il sito è in crisi da tempo. Ma a questo si è aggiunta l’intelligenza artificiale.

Nella mail in cui mi supplicano di abbonarmi, quelli della redazione di The Intercept scrivono che Big Tech sta distruggendo il giornalismo indipendente: il traffico che arriva al sito dalla pagina Facebook di The Intercept è crollato del 99 per cento, quello da Twitter/X del 70 per cento per misteriosi cambi di algoritmo.

Quello da Google si è dimezzato, perché le persone usano Google AI Overview con le risposte date dall’intelligenza artificiale Gemini invece di cliccare sui siti dove le informazioni originali sono contenute. Come scrive The Intercept, Google AI Overview, semplicemente “spesso rigurgita il lavoro di giornalisti umani”.

Detto in altri termini, se ne appropria per garantire a Google di continuare ad avere un senso nel momento in cui ChatGPT offre un’alternativa. Il tutto a spese di chi l’informazione la produce e si trova senza modello di business. Anche quando dipende dalle donazioni dei lettori più che dalla pubblicità, come nel caso di The Intercept: se nessuno arriva alla tua pagina web, nessuno ti donerà un contributo.

Se il contesto nel quale lavorano i giornalisti sembra farsi sempre più difficile, quindi, per i singoli produttori di contenuti nell’immediato l’intelligenza artificiale offre potenzialità quasi inebrianti.