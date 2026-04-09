La verità è che gli Stati Uniti hanno perso la guerra e dunque Donald Trump vuole venirne fuori al più presto. Minacce, insulti, ultimatum diventano disponibilità, lusinghe e profferte di amicizia e collaborazione in un batter di ciglia, pur di potersi disincagliare dal pasticcio in cui la decisione letteralmente insensata del 28 febbraio ha precipitato il Paese Manlio Graziano

I più ottimisti usano dire: «La prima vittima di una guerra è la verità». Sì, avete letto bene: sono i più ottimisti a dirlo. Gli altri, i realisti, sanno da un pezzo – almeno da quando hanno letto Machiavelli – che la «verità», in politica, non ha corso legale.

E non c’è bisogno di scomodare la Pravda («Verità», appunto). L’uso sovietico della menzogna portata all’apice del raffinamento (e descritta in forma romanzata, ma non troppo, da George Orwell) è solo la forma acuta di una pratica sempre esistita.

Chi conosca anche solo superficialmente gli ultimi anni della repubblica romana, o anche solo la valanga di fake news scambiate tra Cicerone e Catilina, con Caio Giulio Cesare in un angolo ad aspettare il suo momento, sa di cosa parlo.

Per far fare alla menzogna un salto di qualità – in peggio – non c’era certo bisogno della guerra contro l’Iran.

Da Cicerone alla Pravda, la menzogna era un’arte: conteneva quel pizzico di verità che serviva a renderla palatabile al pubblico. Un esempio recente: quando Nigel Farage e gli altri paladini della Brexit sostenevano che i 350 milioni di sterline di contributo netto settimanale di Londra all’Unione europea sarebbero andati al Servizio sanitario nazionale, nascondevano in effetti tutti gli altri vantaggi della partecipazione all’UE dietro un dato vero, incontrovertibile e immediatamente comprensibile.

Mentivano, ma con l’arte necessaria per essere creduti (almeno da chi aveva bisogno di motivazioni plausibili per credere).

Donald Trump, invece, non fa nessuno sforzo: mente compulsivamente, e ogni menzogna contraddice quella precedente, e questo perché, semplicemente, non sa che sta mentendo.

Non avendo alcuna idea di ciò che dice, ed essendo convinto che la realtà sgorghi dalle sue parole, tutto quel che dice gli appare vero, nel momento in cui lo dice. È il filo conduttore della sua piattaforma Truth («Verità», appunto).

Ma come è finita la guerra?