Appunti - di Stefano Feltri

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luca faso
4h

Difficile trovare in concentrato di scemenze simili.

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Assolutamente, procediamo.

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