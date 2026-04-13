La mia tesi è che diagnosi e terapia si sono concentrate sull’assetto istituzionale, sia da destra che da sinistra, perché tale è stata la cifra del “riformismo”, della modernità politica, la Weltanschauung che s’è instaurata in tutto l’Occidente, pena lo stigma letale di conservatorismo Roberto Tamborini

Nei secondi quarant’anni di vita la nostra Costituzione è stata oggetto di nove iniziative parlamentari − quattro commissioni bicamerali e cinque leggi sottoposte a referendum confermativo − per riformarne parti più o meno estese riguardanti le istituzioni di governo del Paese.

Nessuna delle commissioni bicamerali è riuscita a produrre una legge di riforma; solo due dei referendum hanno approvato la legge sottoposta ai cittadini: la riforma del Titolo V riguardante l’attribuzione di competenze tra Stato e Regioni (2001), e la riduzione del numero dei parlamentari (2020). Alla fine dell’articolo trovate l’elenco.

La riluttanza dei cittadini italiani, di diverse generazioni, a modificare la Costituzione sta diventando leggendaria.

Questa mia riflessione riguarda, invece, l’insistenza, l’urgenza, l’ossessione, per le cosiddette “riforme istituzionali”, che nasce negli anni Ottanta e si sviluppa fino a oggi trasversalmente in forze politiche diverse o addirittura opposte.

Qual è l’origine, la causa, di questo singolare fenomeno?

Una spiegazione economica

La chiave di lettura che propongo non proviene dal campo della politica o del diritto, di cui non ho competenza, ma da quello dell’economia, forse di minor evidenza, ma credo non secondario.

Partiamo dalla crescita del prodotto interno lordo (PIL), che, malgrado ogni sorta di (giusta) critica, continua a essere la “misura di tutte le cose”, e perciò anche termometro dello spirito del Paese.

La tabella seguente riporta la media annuale del tasso di crescita dell’economia italiana dal 1970 a oggi, e la sua suddivisione in tre fasi, a confronto coi maggiori paesi europei (oggi facenti parte della zona euro) e gli Stati Uniti.

La prima osservazione che salta all’occhio è che la media cinquantennale dell’1,6 per cento dell’Italia è inferiore a quella degli altri Paesi europei, che a sua volta è inferiore a quella statunitense.

La seconda osservazione è che nella propria fase di alta crescita (1970-1980), l’Italia è stata in testa alla graduatoria, mentre è via via scivolata in fondo nelle fasi successive. La fase peggiore è quella iniziata col nuovo secolo.

Tuttavia, emerge anche un fatto molto importante di cui si parla troppo poco (in Italia e in Europa, non così negli Stati Uniti): lungo le tre fasi si osserva un comune declino del tasso di crescita tendenziale in tutti i Paesi più sviluppati.

Lo stesso fenomeno si osserva anche nei dati della crescita della produttività, variamente misurata. L’Italia è sì la maglia nera, ma di un gruppo che va sempre più piano a cominciare dalla maglia rosa.

Passiamo all’altro dato macroeconomico di maggior impatto sociale e politico: l’inflazione.

Su questo fronte, la media cinquantennale del tasso di crescita dei prezzi dei beni di consumo dell’Italia (5,9 per cento all’anno) è stata maggiore degli altri paesi europei (4,2 per cento) e degli Stati Uniti (3,9 per cento).

Come nel caso della crescita reale, anche per l’inflazione si osservano tre fasi: 1) 1970-85 alta inflazione (13,4 per cento all’anno), 2) 1985-1995 fase intermedia (5,7 per cento), 3) 1995-2025 bassa inflazione (2,1 per cento).

Notiamo che le tre fasi dell’inflazione sono in sincrono con quelle delle crescita: siamo passati da una fase di alta crescita e alta inflazione, gli anni Settanta, via via ad una di bassa crescita e bassa inflazione, gli anni Duemila.

Infine c’è un terzo dato di rilievo in questo quadro: il debito pubblico. Nel primo decennio 1970-1980 si ebbe una crescita moderata del debito rispetto al PIL, dal 35,8 per cento al 54,3 per cento.

Se le regole fiscali della zona euro fossero state già in vigore l’Italia sarebbe stata promossa sul campo.

Nel quindicennio tra il 1980 e il 1995, gli anni del cosiddetto Pentapartito (Dc, Psi, Pli, Pri, Psdi) e del crepuscolo della Prima Repubblica, venne creata la “gobba del debito” che sostanzialmente ci trasciniamo ancora oggi: il debito in rapporto al PIL più che raddoppiò arrivando quasi al 120 per cento.

Ossia, appena dopo aver firmato il Trattato di Maastricht (1992) ed esserci iscritti alla maratona per entrare nell’euro, avevamo un debito doppio del 60 per cento del PIL richiesto dal Trattato.

Giova ricordare che fummo ammessi nell’euro grazie alla interpretazione generosa della clausola di un debito elevato ma in “costante riduzione”, la quale avvenne coi primi governi di centro-sinistra della Seconda Repubblica fino al minimo del 105 per cento in rapporto al PIL nel 2007.

Poi sono arrivati i terribili anni Dieci disseminati di crisi mondiali ed europee per finire con la pandemia Covid-19 e un rapporto debito/PIL al massimo storico del 154 per cento nel 2020.

Se consideriamo questi tre macro-dati, crescita reale, inflazione e debito, dobbiamo concludere che nel mezzo secolo che abbiamo alle spalle il nostro Paese ha realizzato minor crescita con più inflazione e più debito degli altri paesi simili.

Come non pensare che ci sia un problema?

La diagnosi e la terapia

Il tema è: qual è la causa e qual è la soluzione. La mia tesi è che diagnosi e terapia si sono concentrate sull’assetto istituzionale, sia da destra che da sinistra, perché tale è stata la cifra del “riformismo”, della modernità politica, la Weltanschauung che s’è instaurata in tutto l’Occidente, pena lo stigma letale di conservatorismo. Accanto, come ovvio, alle nostre specificità nazionali, talvolta aggravanti, condividiamo le tendenze di fondo comuni al mondo in cui siamo immersi.

Ripartiamo dagli anni Ottanta, allorquando in tutto l’Occidente prese slancio l’epocale cambio di paradigma economico-politico dai sistemi di Welfare State instaurati dopo la II Guerra Mondiale alla (contro)rivoluzione neoliberista, a partire dal suo fulcro, gli Stati Uniti, e nel Vecchio Continente il Regno Unito.

Tanto la storiografia quanto la saggistica economica concordano su quale fu l’innesco della crisi dell’ordine politico-economico post-bellico: la combinazione letale tra la spirale prezzi-salari innescata dagli aumenti del prezzo del petrolio degli anni Settanta, la stagnazione produttiva e l’aumento della disoccupazione, definita con brutto anglismo stagflazione (stagflation).

Se questo fu l’innesco, vanno menzionati altri potenti incubatori della (contro)rivoluzione.

Il primo fu il Big Government, che non si manifestava solo nell’ampio uso della leva fiscale per regolare il ciclo economico e preservare la piena occupazione, o nell’espansione del settore pubblico dell’economia, ma soprattutto in un esteso innervamento nelle attività economiche, ma anche nelle vite, private con leggi e regolamenti.

Il secondo fu il mercato del lavoro, dove l’eredità rooseveltiana negli Stati Uniti, laburista, socialdemocratica, cattolico-sociale in Europa, consisteva nel molto tangibile potere negoziale dei lavoratori sindacalizzati, che aveva raggiunto il suo apice grazie anche al mantenimento di livelli occupazionali stabilmente elevati. Un solo dato: le disuguaglianze di reddito e ricchezza toccarono ovunque il loro minimo storico.

Infine, ma non per importanza, nel terzo decennio post-bellico le classi dirigenti degli Stati Uniti videro esaurirsi il vantaggio competitivo, e la supremazia tecnico-economica, via via acquisiti in forza del modello produttivo della grande industria manifatturiera di tipo fordista.

Insomma, il capitalismo regolato e imbrigliato (embedded) dallo e nello Stato sociale per gli Stati Uniti non sembrava più un terreno favorevole nella gara coi partner-competitor asiatici ed europei.

La soluzione che prevalse fu quella lanciata dal movimento neoliberista: cambiare radicalmente modello, liberare le forze dell’innovazione, della competizione e della lotta per il successo e la ricchezza alla radice del “sogno americano”, imporre un nuovo terreno di gioco.

Si può dire che l’operazione ebbe talmente successo che nel giro di pochi anni furono gli europei e i giapponesi ad esser convinti che il modello sbagliato fosse il loro e di dover convertirsi al neoliberismo americano.

In Europa occidentale il terreno era fertile per almeno due ragioni. La prima era che i mali degli anni Settanta − inflazione, stagnazione, disoccupazione − avevano colpito ancor più che negli Stati Uniti.

Divenne di moda il termine eurosclerosi, attribuito all’economista tedesco Herbert Giersch, per dire che quei mali erano causati dagli eccessi di regolazione e imbrigliamento delle forze di mercato, in particolare, di nuovo, nel mercato del lavoro.

La seconda ragione è la tradizione ordoliberale della Germania, la quale aveva espunto il pensiero keynesiano dalla cultura politico-economica tedesca, mettendo l’accento sul disegno delle istituzioni di regolazione dei comportamenti dei governi e degli attori economici per poi lasciar fare al mercato.

L’inefficienza democratica

Il programma neoliberista che si afferma a partire dagli anni Ottanta ha ramificazioni più estese della deregolazione dei mercati, le liberalizzazioni, le privatizzazioni, e così via.

Altrettanto importante è l’idea che una democrazia parlamentare rappresentativa molto “orizzontale” possa proiettare un’ombra d’inefficienza sul sistema economico − disavanzi pubblici eccessivi, debiti, inflazione, bassa crescita. Guarda caso i problemi di cui l’Italia soffre in forma più acuta che altrove.

Dove starebbe il “baco” nel sistema?

Sta nel fatto che occorre competere per avere i voti (forse l’unico caso in cui la competizione è dannosa?), ed essere eletti è in primo luogo un interesse privato dei politici, non necessariamente connesso (generalmente disconnesso) con politiche economicamente più razionali ed efficienti, in particolare quando sono impopolari.

La riprova starebbe nell’evidenza empirica raccolta da politologi ed economisti secondo i quali i sistemi elettorali proporzionalisti e i governi di coalizione (altra specialità italiana) presentano performance economiche peggiori.

Si fa strada la convinzione che una certa limitazione della democrazia rappresentativa può giovare all’efficienza economica.

Una influente diffusione di questa linea di pensiero risale alla Commissione Trilaterale (Trilateral Commission) fondata nel 1973 da David Rockefeller e Henry Kissinger, con lo scopo di favorire la cooperazione tra America del Nord, Europa e Giappone.

Uno studio del 1975 redatto per la Trilaterale da Michel Crozier, Samuel P. Huntington e Joji Watanuki (La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie) sottolineò come nei paesi più avanzati i problemi di governabilità “nascono da un eccesso di democrazia“ e sostenne “il ripristino del prestigio e dell’autorità delle istituzioni del governo centrale” (pp. 113, 170).

L’OCSE, in uno studio del 2013, sostenne che “l’introduzione di riforme mediante decreti legge e voti di fiducia è un modo efficiente di introdurre importanti misure senza perdere tempo in lunghi dibattiti pubblici e parlamentari”, pur dovendo riconoscere che questo non sia privo di svantaggi, se non altro perché il parlamento “ha qualche diritto sulla legislazione”.

In Europa, un potente agente di affermazione del mantra delle riforme istituzionali lo diventa la Commissione europea, promotrice instancabile dell’ampio catalogo delle “riforme strutturali” necessarie per fare dell’Unione Europea l’economia più dinamica e competitiva del mondo (così la Strategia di Lisbona proclamata nel 2000).

Accanto alla meticolosa declinazione dell’imperativo “meno Stato, più Mercato”, il modello di istituzioni di governo a cui ispirarsi è imperniato su sistemi che garantiscano chiare, forti e stabili maggioranze di governo, preminenza del potere esecutivo, linearità delle procedure legislative, limitazione dei poteri d’interdizione e di condizionamento di partiti minori e corpi sociali intermedi (in specie i sindacati).

L’eredità istituzionale della Prima Repubblica appare agli antipodi di questo modello, che in buona sostanza è quello anglo-americano.

In quel momento storico pochi si accorgono, e chi si accorge non viene ascoltato, che il modello proposto è viziato da una contraddizione, particolarmente acuta proprio nell’Unione europea.

Da un lato si vogliono ridurre gli intralci all’esercizio del potere esecutivo provenienti da eccessi di democrazia rappresentativa “dal basso” (bottom up), dall’altro si vuole anche fortemente limitarlo, o condizionarlo, “dall’alto” (top down) attraverso tre poteri di tipo tecnocratico: costituzionalizzando le regole di politica economica, estendendo gli spazi d’indirizzo e di controllo da parte delle organizzazioni sovranazionali, sottoponendo i governi alla disciplina (gradimento) dei mercati globali.

Questa contraddizione sarebbe esplosa molto tempo dopo, cioè ai giorni nostri, man mano che un numero crescente di cittadini si chiede, depositando la scheda elettorale nell’urna, se il proprio voto conta di più come promesso o invece conta sempre di meno.

Il caso Italia

Se questo è il vento che spira forte in Occidente alla fine del secolo, resta da capire perché in Italia (ma non solo) alzano le vele al vento tanto le forze politiche di destra che di sinistra.

La risposta più semplice è che quando il vento è gagliardo nessuno ha la forza o la capacità di navigare in senso contrario. Ma ci sono argomenti un po’ più articolati da considerare.

Le forze politiche che nascono con la Seconda Repubblica a metà degli anni Novanta prima di tutto devono riempire il vuoto (appropriarsi dell’elettorato) lasciato dal Pentapartito da un lato, e dal Partito comunista dall’altro.

Il catalizzatore sul primo fronte è Forza Italia, fondata da Silvio Berlusconi, a cui si associa la destra della defunta Dc, quello sull’altro fronte è la convergenza tra i riformisti del defunto Pci e i cattolico-sociali della sinistra Dc, prima sotto le fronde dell’Ulivo di Romano Prodi e poi nel Partito democratico.

Il primo passo della modernizzazione sembra fatto: un sistema bipolare in grado di creare un chiara alternanza di governo tra forze politiche alternative. Le quali sembrano concordare che altri passi, leggi le riforme istituzionali, occorre fare per portare l’Italia nei tempi moderni. Però le motivazioni sono diverse, sostanzialmente opposte.

Il Pd è attratto nella galassia di altri partiti consimili, dove rifulgono in particolare i democratici americani di Bill Clinton e i laburisti inglesi di Tony Blair, il cui programma può essere definito di “riformismo adattivo”, ossia riformare l’economia, la società e le istituzioni per renderle adatte allo sviluppo del capitalismo globalizzato, e poterne raccogliere i frutti.

L’intento è di lasciarsi alle spalle non solo il massimalismo della tradizione comunista sconfitto dalla Storia, ma anche il riformismo “trasformativo” delle socialdemocrazie europee che avevano perseguito e raggiunto lo scopo opposto: riformare il capitalismo per ancorarlo saldamente alla democrazia economica e sociale, un programma ritenuto anacronistico.

Ricordo solo, a titolo esemplificativo, lo slogan battesimale del Pd come partito a vocazione maggioritaria, e la sua sostanziale adesione all’agenda di riforme istituzionali tratteggiata poc’anzi, in modo che “la sera delle elezioni si sa chi governerà”, cominciando dalla Commissione bicamerale D’Alema-Berlusconi (1997-1998) per finire con le riforme varate dal governo Renzi bocciate dal referendum del 2016.

Le forze politiche guidate da Forza Italia, invece, ben presto praticano un riformismo gattopardesco che si attaglia perfettamente al loro elettorato: cambiare tutto per non cambiare niente.

Si tratta dei nuovi soggetti “post-fordisti” emersi e progrediti economicamente e socialmente negli anni Ottanta, i quali avevano con riconoscenza premiato i partiti dell’arricchimento privato e dell’indebitamento pubblico fino a che “la casta” non era diventata insopportabile.

Si presentano e si sentono come la nuova spina dorsale del Paese, manifestano entusiasmo per “meno Stato e più Mercato”, ma non sopportano il rischio di riforme strutturali che mettano a repentaglio la propria posizione acquisita.

Un rischio molto concreto, in quanto la struttura produttiva frammentata e interstiziale, e il capitalismo famigliare che si erano ben adattati ai mercati internazionali degli anni Ottanta, illudendoci di vivere una primavera che era in realtà un autunno, erano diventati inadatti per l’economia globalizzata che entrava nel nuovo Millennio.

Nel programma (vincente) di dare voce, rappresentanza e protezione politica a questo elettorato, le riforme istituzionali sono solo un ghiotto strumento per assecondare la vocazione leaderistica e plebiscitaria dei padri fondatori (come Silvio Berlusconi e Umberto Bossi) e per blindare il potere della maggioranza di governo.

Che esista una relazione profonda tra il funzionamento dell’economia e le istituzioni formali e informali che regolano e indirizzano i comportamenti individuali e le interazioni sociali, è fuor di dubbio.

Non entro nel giudizio sul merito, necessità, utilità, delle singole proposte di riforma costituzionale, ma concludo osservando che l’ossessione di un cambiamento taumaturgico delle regole del gioco per cambiare il Paese ha portato acqua al programma gattopardesco della destra, creando una vera e propria distrazione di massa rispetto alle cause di fondo del declino economico del Paese.

Leggere le innumerevoli repliche del prontuario delle buone riforme scritte negli ultimi trent’anni è come vedere una schiera di meccanici che, di fronte a un’automobile in panne, le girano intorno dando la colpa alla carrozzeria, alle sospensioni, agli pneumatici, al carburante, allo sterzo, alla tappezzeria ... Nessuno che apra il cofano per dare un’occhiata al motore.

Siamo (vogliamo essere) un’economia capitalista o no? E allora il motore di un’economia capitalista, come dice il nome, non sta solo nelle aule parlamentari, nelle urne elettorali, nei tribunali, negli uffici della burocrazia, nelle università, nelle Camere del Lavoro, e così via circumnavigando: sta nel mercato del capitale, in chi lo possiede, in chi lo amministra.

La verità è che in Italia un po’ di riforme di contorno sono state fatte, soprattutto nel martoriato mercato del lavoro, ma l’ultima (unica) riforma del sistema imprese-banche è quella di una trentina d’anni fa, porta il nome di tal Mario Draghi, Direttore generale del Tesoro (1998, I governo Prodi) − e non fu un capolavoro.

Non è un caso che la destra voglia scippare alla sinistra anche Antonio Gramsci, perché è lui che ha insegnato che la classe che vince la lotta per l’egemonia ideologico-politica − qual è la visione del mondo in cui tutti credono − è in grado di modellare il sistema a propria misura.

Così, quando si arriva all’osso duro dei problemi, come ad esempio chi sopporta i costi delle “riforme strutturali”, la risposta di chi è egemone è: tutti tranne me.

Lo capì perfettamente Berlusconi, e giù per li rami fino a Giorgia Meloni, e lo realizzò anche grazie al valido contributo della sedicente “sinistra riformista”, la quale, unico caso in tutta la storia politica, si prodigò per il disarmo unilaterale del proprio popolo mentre la controparte erigeva un ben saldo fortino intorno ai propri interessi.

Da qui si arriva anche a una spiegazione della domanda che assilla i suddetti riformisti: perché non ci sono i voti? Perché chi sta a tavola è già servito, e i tacchini hanno smesso di votare per il Natale.

Perché si è sempre trattato di un riformismo unilaterale, squilibrato, a lungo andare iniquo, e ora ce lo dice lo stato in cui si trovano i Paesi che ci sono stati costantemente presentati come mete da raggiungere − in particolare quello che sta al di là dell’Oceano Atlantico.

Anche NO, grazie.

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