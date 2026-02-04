Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Luca
Luca
10h

Nel 1956, Günther Anders pubblicò "L'uomo è antiquato" (Die Antiquiertheit des Menschen), libro che Amodei dimostra di aver ben presente. Anders scriveva nel pieno della Guerra Fredda, con Hiroshima e Nagasaki ancora fresche nella memoria collettiva, e la sua ossessione era la bomba atomica e le sue possibile conseguenze.

Nel libro parla di Promethean Gap - dislivello prometeico. Il nome è mitologico ma la faccenda era (ed è) tragicamente concreta: tra ciò che sappiamo costruire e ciò che riusciamo a immaginare, sentire, governare si apre un abisso. La nostra capacità tecnica cresce esponenzialmente, la nostra capacità morale e immaginativa viaggia a passo d'uomo, al massimo in bicicletta.

Non è questione di ignoranza. È che la tecnica moderna produce conseguenze su scale che la nostra mente non è attrezzata a reggere. Possiamo costruire bombe atomiche, fabbriche globali, sistemi planetari - ma non riusciamo a sentire veramente cosa significano. La distanza tra l'atto e l'effetto diventa troppo grande. Il pilota sgancia l'ordigno, la città evapora. In mezzo: silenzio, distanza, mediazione tecnica.

Prometeo rubò il fuoco e sapeva cosa aveva fatto. Noi produciamo fuoco su scala industriale e non riusciamo nemmeno a immaginare dove brucia. La responsabilità si dissolve nella complessità. Nessuno ha deciso il disastro - tutti hanno solo fatto il proprio lavoro, girato la propria rotella, ottimizzato il proprio segmento.

Il pericolo con l'IA è molto simile, e Amodei lo sa, non produciamo solo strumenti ma generiamo automaticamente decisioni, testi, immagini, diagnosi, classificazioni. Macchine che non capiscono ma imitano il capire abbastanza bene da essere usate come se capissero davvero. E mentre le usiamo, la responsabilità si sfilaccia in mille direzioni - chi risponde? Il modello, il prompt, il dataset, la policy aziendale, l'utente finale, l'ingegnere che ha scritto una riga di codice tre anni fa?

Il divario prometeico non è ignoranza tecnica. È incapacità di reggere mentalmente la somma delle conseguenze quando una scelta si replica milioni di volte in silenzio, invisibile, distribuita. Prometeo ruba il fuoco e sa cosa ha fatto. Noi distribuiamo il fuoco via API e speriamo che qualcuno stia controllando.

Così, per colmare l'abisso, inventiamo un secondo strato di tecnica: guardrail, linee guida, comitati etici, dashboard di monitoraggio. E ci convinciamo che se è ben misurato allora è anche ben pensato. Anders ci avverte: non è vero. Puoi misurare tutto e non capire niente. Puoi avere metriche perfette mentre il mondo cambia sotto i piedi. E anche se lo puoi misurare, il gap resta.

Rispondi
Condividi
Avatar di QualiReti-sanitarie
QualiReti-sanitarie
6h

Ho solo una speranza paradossale. La IA, i database, i chatbot, i robot ci sostituiranno del tutto. Allora resteremo tutte-i con le mani in mano : disoccupati. Quiza, alla spagnola: alla fine avremo tanto di quel tempo da finalmente poterci permettere il lusso di dedicarci 24 ore al di' nella gestione di ampie assemblee, per trovare forme di lotta piu incisive che capovolgano il tecno-feudo-capitalismo

Francesco Del Zotti

Rispondi
Condividi
Ancora 2 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura