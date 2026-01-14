Il video nel quale Alberto Trentini e Mario Burlò ringraziano le autorità italiane, dal governo ai servizi di intelligence, ha neutralizzato eventuali reazioni da parte dei familiari, che invece conoscono la realtà delle trattative, degli errori, del dietro le quinte e delle opportunità mancate Estefano Tamburrini

Tutto è bene quel che finisce bene: Alberto Trentini è tornato a casa, il cooperante italiano di 46 anni ha riabbracciato la madre Armanda Colusso e con lui è rientrato anche l’imprenditore Mario Burlò. Entrambi si erano trovati, senza accuse formalizzate, prigionieri nel carcere di El Rodeo di Caracas, tenuti in ostaggio dal regime di Nicolás Maduro.

Il governo Meloni ha mandato un aereo dei servizi segreti e ha rimpatriato i due italiani, la premier ha mantenuto un profilo discreto all’arrivo a Ciampino, quasi un passo di lato lasciando la scena al ricongiungimento delle famiglie.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, però, ha detto in una sede ufficiale, al Senato, che il merito del rilascio è del governo italiano: la liberazione di Trentini e Burlò è “il risultato di mesi di lavoro silenzioso, costante e tenace del governo che ha consentito, dopo la rimozione di Maduro, di cogliere un obiettivo così importante”.

Proprio perché questa storia è finita, però, vale la pena mettere in fila alcune cose singolari che sono successe e che si fatica a decodificare.

I silenzi della famiglia

Si nota, per esempio, che nella dichiarazione letta dall’avvocata della famiglia Trentini, Alessandra Ballerini, non c’è alcun riferimento all’operato del governo italiano. E certo l’avvocata Ballerini è persona accorta e molto esperta di queste situazioni, attenta alle sensibilità degli apparati, visto che segue da anni anche il caso di Giulio Regeni, morto al Cairo ormai dieci anni fa.

Dunque, se nella dichiarazione di ringraziamento si evita ogni riferimento al governo Meloni, non può essere una dimenticanza, specie visto che un anno fa la giornalista Cecilia Sala era stata criticata per non aver omaggiato a sufficienza la premier che l’aveva riportata indietro dall’Iran.