In una lunga intervista video Steve Bannon chiede a Jeffrey Epstein: “Pensi di essere il diavolo in persona?”. Lui risponde: “No, ma ho buoni specchi”. Una battuta, forse un riferimento al film L’Avvocato del diavolo, nel quale il riflesso rivela la natura demoniaca di Al Pacino.

Ma lo specchio c’entra, in questa storia. Perché il caso Epstein sta diventando uno specchio nel quale l’élite globale si riflette e vede restituirsi, appunto, una versione mostruosa e deforme della propria immagine. Una versione più aderente al vero di quella costruita con il supporto di team di addetti stampa e fiumi di denaro.

Il caso Epstein è però anche uno specchio nel quale ci riflettiamo noi, come individui, come società come sistema dei media, nel tentativo di capire se quello che vediamo è una forma di verità prima irraggiungibile o - appunto - il riflesso di qualcosa che abbiamo sempre saputo sulla natura del potere, su quanto corrompe, e sul grado di impunità che reclama.

Il video di Steve Bannon e Jeffrey Epstein è un dialogo tra l’uomo che ha segnato l’inizio della rivoluzione politica di Donald Trump e quello che ne sta costruendo la fine. Il finanziere che si è rivelato genio politico, Bannon, e il finanziere che si è rivelato un pedofilo e il perno di un sistema di relazioni e forse ricatti senza precedenti, Epstein.

Quell’intervista, che risale probabilmente al 2019, pochi mesi prima che Epstein si suicidasse in carcere a Manhattan, è tra i milioni di documenti che il Dipartimento di Giustizia ha dovuto pubblicare nei giorni scorsi per adempiere a una legge approvata all’unanimità dal Congresso.

L’obbligo è divulgare tutto quando in possesso del governo federale, accumulato nelle varie cause in cui Epstein era coinvolto, in particolare l’ultima, quella che lo ha portato in carcere nel 2019 e non è mai arrivata al processo per morte dell’imputato.

Sembra che il Dipartimento di Giustizia abbia prima pubblicato e poi cancellato alcuni file che riguardano Donald Trump e feste con minorenni, ma quello che c’è vale già un’analisi approfondita.

Tentare un riassunto è impossibile, allora proviamo a dare dei criteri di gestione di questo materiale: ci sono documenti giudiziari, e tante, tantissime email. Epstein usava la mail come noi in Europa usiamo WhatsApp: messaggi anche molto brevi, scambi rapidi su politica, finanza, scandali vari.

Che ci dicono molto, moltissimo, o forse non ci dicono niente, nel senso che corroborano molte delle convinzioni su Epstein e il suo mondo di relazioni, ma non sono evidenze sufficienti a darci certezze.

Il diavolo in persona

La domanda più semplice a cui rispondere, forse l’unica che ha un verdetto chiaro, è sulla natura di Epstein: era il diavolo incarnato? Sicuramente sì.