Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura. Soprattutto, la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare - particolarmente da parte delle altre istituzioni - nei confronti di questa istituzione Sergio Mattarella

L’intervento a sorpresa di Sergio Mattarella alla riunione plenaria del Consiglio superiore della magistratura, il CSM, segna un prima e un dopo nella campagna per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura.

Il confronto tra i due schieramenti aveva preso una piega che non poteva lasciare indifferente il Quirinale: non una discussione sul merito, sulle ragioni dei proponenti e dei contrari, o sulle conseguenze politiche, ma un duello di accuse e insulti con al centro le istituzioni.