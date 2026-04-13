Lo scontro tra Trump e il Papa
Le parole di Leone XIV sulla guerra e l’attacco violento del presidente americano
Vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle Nazioni. A loro gridiamo: fermatevi! È il tempo della pace! Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte!
Leone XIV
Leo dovrebbe essere riconoscente perché, come tutti sanno, è stata una sorpresa scioccante. Non era in nessuna lista per diventare Papa ed è stato scelto solo perché americano, e perché si pensava fosse il modo migliore per gestire il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leo non sarebbe in Vaticano
Donald Trump