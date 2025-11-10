L’Italia senza più i giovani
Che succede a un Paese nel quale gli anziani sono sempre di più? La prospettiva non è un lento declino, ma un crollo. Però siamo ancora in tempo
Si può vivere dignitosamente nelle fasi più avanzate solo se si possono attraversare bene tutte le età della vita e se rimane solido il rapporto tra generazioni. Proprio da questa considerazione è necessario partire per la costruzione di uno scenario alternativo, sostenibile e coerente con i processi di cambiamento di questo secolo
Alessandro Rosina