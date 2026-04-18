Il Libano arriva a questa tregua di dieci giorni – dopo 46 giorni di ennesimo conflitto tra Israele ed Hezbollah – come un vaso di coccio tra due vasi di ferro che si combattono. Ci arriva esausto, con un milione e duecentomila sfollati interni e oltre duemila morti Riccardo Cristiano

Bene, lo stretto di Hormuz è di nuovo aperto, dice l’Iran, il traffico commerciale può riprendere, il prezzo del petrolio crolla perché le navi che trasportano greggio e prodotti lavorati passeranno di nuovo, chissà se gratis o con pedaggi milionari, le Borse recuperano quello che avevano perso.

Evviva.

L’andamento del prezzo del petrolio

Tutti contenti, poi fra dieci giorni, quando finirà il cessate-il-fuoco tra Israele e Libano a cui è legata l’apertura di Hormuz, ci penseremo. Nel mondo di Donald Trump niente dura più di due settimane, quindi ora siamo nella tregua, il futuro rimane imprevedibile.

Dopo il temporaneo sollievo, rimangono le domande. Ma cosa diavolo sta succedendo?