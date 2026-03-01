Per la seconda volta in otto mesi, Washington è presa in contropiede da Tel Aviv mentre si trova nel bel mezzo di un negoziato con Teheran; e, come allora, annulla tutti gli ultimatum e segue Israele sulla china del conflitto Manlio Graziano

Visti gli sviluppi delle ultime ore, con l’uccisione della Guida suprema della rivoluzione in Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ho pensato di riproporre il saggio di Manlio Graziano uscito ieri ma senza paywall, in modo che tutti possono trovare un po’ di risposte alle domande che ci facciamo in queste ore su cause e prospettive di questa nuova guerra. Se volete sostenere Appunti, regalate un abbonamento a qualcuno a cui tenete Stefano Feltri

«Grande è il disordine sotto il cielo: la situazione è eccellente». Così proclamava Mao Zedong per cercare di mascherare ideologicamente la sua incapacità a tenere la Cina al riparo di uno stato di guerra civile permanente.

È dubbio che i suoi successori a Pechino siano oggi ancora disponibili a sbandierare quella massima sbruffona del loro ex «Grande Timoniere».

La Cina, infatti, è uno dei grandi perdenti del nuovo conflitto che si è acceso tra Pakistan e Afghanistan, uno scontro che non ha più (se mai le ha avute) dimensioni solo locali, ma coinvolge indirettamente una vastissima regione che si estende dal Mar Cinese al Mediterraneo e al Golfo Persico senza soluzione di continuità.

Con l’attacco di Israele e degli Stati Uniti all’Iran, e la risposta di quest’ultimo, il coinvolgimento di molti attori locali potrebbe diventare diretto.

L’Iran non solo condivide una lunga frontiera col vicino Afghanistan, ma considera da sempre l’Afghanistan come una sua provincia orientale, in cui, tra l’altro, la maggioranza della popolazione parla la stessa lingua (il dari è una versione locale del farsi, lingua ufficiale in Persia).

L’Iran, inoltre, ha sempre avuto rapporti molto migliori con l’India che con il Pakistan; tuttavia Delhi, che coltiva meticolosamente buone relazioni con i talebani di Kabul, e che non poteva che rallegrarsi del loro conflitto con Islamabad, ha anche firmato qualche giorno fa un assegno in bianco a Israele, con cui condivide una lunga storia pregressa e la comune ostilità verso i musulmani, di cui entrambi i paesi vorrebbero liberarsi – o quantomeno ridurre in stato di impotenza.

La Cina, che ha eccellenti rapporti sia con il Pakistan che con l’Afghanistan, e buoni rapporti anche con l’Iran e l’Arabia saudita, si trova in una situazione a dir poco imbarazzante.

Lo stesso, e forse più, vale per la stessa Arabia Saudita, che ha ormai un accordo di cooperazione militare con il Pakistan che, teoricamente, lo obbligherebbe ad intervenire a sostegno di Islamabad, contro quell’Afghanistan che è, in qualche modo, un suo figlioccio ideologico da quando a Riyad si è pensato di potersene servire… contro l’Iran.

Nemici ma non troppo

«Grande è il disordine sotto il cielo», come si vede. Ma sono in pochi a pensare che la situazione sia eccellente. Forse, però, lo pensa il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale prospera nel caos.

Da quando gli asini patentati di Hamas gliene hanno dato l’opportunità, ha cominciato a rimodellare il Medio Oriente secondo linee che i suoi predecessori nei decenni passati hanno sempre sognato, ma mai osato non solo fare ma nemmeno dire ad alta voce.

Prima del pogrom del 7 ottobre 2023, l’Iran era il nemico ideale per Israele, e viceversa.

I due Paesi erano stati molto vicini all’epoca della guerra fredda, accomunati non solo dall’appartenenza al blocco pro-americano ma anche dall’essere due «fortunate» isole – insieme alla Turchia, che però non si considerava un paese mediorientale – in un mare di paesi arabi disprezzati da entrambi.

Al punto che anche dopo la presa del potere degli ayatollah – virulentemente anti-israeliani in apparenza – Tel Aviv aiutò Teheran contro Baghdad nella lunga e sanguinosa guerra tra i due tra il 1980 e il 1988.

Anche durante quel conflitto, e senza interruzione dopo la sua conclusione, Israele e Iran si sono lanciati maledizioni, minacce e attacchi, diretti e indiretti, compresi attentati terroristici, al punto che le opinioni pubbliche dei due paesi e l’opinione pubblica mondiale si sono convinte dell’esistenza di un loro inestinguibile odio reciproco.

Non è però detto che le cose stessero veramente così. C’è un’altra ipotesi, che pochi hanno preso in considerazione perché tutto ciò che è controintuitivo e sfumato disturba il nostro intimo desiderio di avere a che fare con una realtà ben ordinata, di bianchi e neri, di amici e nemici, di giusto e sbagliato.

Come si è visto a proposito della guerra tra Pakistan e Afghanistan, la realtà è tutt’altro che semplice e univoca. Vale per le persone e vale a maggior ragione per la politica, dove il non detto conta quasi sempre di più del detto.

L’altra ipotesi – certamente non detta, e anzi opposta a quanto viene detto – è che Israele e Iran si designassero come nemici irriducibili per ragioni in gran parte di politica interna, ovvero per consolidare il consenso interno di fronte al nemico comune. Un nemico, beninteso, che vestirebbe per l’altro i panni della minaccia esistenziale.

L’esistenza di nemici esistenziali alle porte è, si potrebbe dire, consustanziale alla storia di Israele.

Già nel 1948, i Paesi arabi circostanti avevano giurato di buttare gli ebrei a mare, senza tuttavia riuscirvi. Nel 1967 ci riprovarono, e finì ancora peggio. Poi di nuovo nel 1973, per arrivare alla conclusione che non c’era verso, che Israele era lì per restarci. L’Egitto, capofila dei più ostili degli ostili, si rassegnò a firmare la pace. Missa est.

Dopo il 1973, il pericolo esistenziale era, per così dire, passato. E l’Iran, ricordiamolo, in tutti i casi sopracitati, era sempre stato dalla parte di Israele contro gli arabi.

A turbare gli equilibri, in Israele, fu l’immigrazione russa all’epoca di Gorbachev e dopo il crollo dell’URSS.

Tra il 1989 e il 2006, un terzo del milione e mezzo di ebrei fuoriusciti dalla Russia e da altri territori dell’ex impero sovietico si recò in Israele, alterando fondamentalmente il carattere della popolazione del paese.

I nuovi arrivati sostituirono molti palestinesi (ma anche molti ebrei sefarditi e, soprattutto, mizrahì) nei gradini più bassi della scala sociale, e costituirono una delle spinte all’intensificazione della colonizzazione della Cisgiordania.

Gli equilibri interni al Paese erano cambiati, e una nuova coesione doveva essere costruita tra gruppi di origine, lingua, posizione sociale e persino religione (con una crescita esponenziale degli ultraortodossi) diversi, se non addirittura incomponibili.

La soluzione – o, almeno, un abbozzo di soluzione – fu trovato nella costruzione di un nemico comune: l’Iran, appunto.

Sul fronte opposto, in Iran, non ci fu nessuna immigrazione (semmai il contrario), ma la necessità di consolidare il fronte interno era la conseguenza del catastrofico fallimento del regime religioso.

Vero che l’Iran non ha mai sofferto di scarsità di nemici nel mondo arabo; ma il senso di superiorità degli iraniani, con venature più o meno intense di razzismo, impediva di usarli come vero spauracchio per la popolazione.

Invece, un nemico dotato dell’arma atomica, sostenuto dal Grande Satana americano, costruito su quello che nell’Iran degli ayatollah è stato presentato come il «mito» della Shoah, è tutta un’altra cosa.

Attenzione, però: questo non vuol dire che Israele e Iran si siano messi d’accordo nell’inscenare una grande finzione e si siano fatti ogni tanto qualche dispettuccio per darle un tot di credibilità.

Come sempre, in politica un nemico è al tempo stesso un amico e viceversa – nel senso che un nemico A può servire a indebolire un amico B, il quale è a sua volta usato per sconfiggere A. Controintuitivo ma vero.

Gli Stati Uniti si servirono del Regno Unito per sconfiggere la Germania, e simultaneamente la guerra comune contro la Germania permise agli Stati Uniti di sconfiggere definitivamente il Regno Unito, prendendone il posto come potenza mondiale dominante, smantellandone l’impero e riducendola a potenza di secondo rango, come aveva capito John Maynard Keynes fin dal 1945.

Effetto domino del 7 ottobre

Comunque sia, le cose sono cambiate con il 7 ottobre 2023. La vacuità politica di Hamas (ma anche dei suoi committenti a Teheran) ha provocato un effetto domino, di cui oggi è caduta un’altra tessera.

La «questione palestinese», per la quale Hamas e Teheran millantavano di combattere, è stata ferita a morte; ma quelli che hanno creduto che a Teheran qualcuno fosse davvero interessato alla sorte dei palestinesi si sono – per dirla con un understatement che costoro non meriterebbero – sbagliati grossolanamente.

A memoria futura (ma anche per avere uno sguardo più chiaro sul passato) diciamo che, dei palestinesi, non è mai importato nulla a nessuno, tantomeno gli iraniani che, nei palestinesi, vedono soprattutto degli arabi, e perdipiù borderline eretici, in quanto sunniti.Che sia in Libano, in Iraq, a Gaza o in Yemen, Teheran si è sempre servita di carne da cannone araba per difendere i propri interessi.

Dopo il 7 ottobre, Israele non ha più bisogno dello spauracchio iraniano: il massacro compiuto da Hamas era reale e non c’era bisogno di andarne a dimostrare la potenziale minaccia all’ONU brandendo grossolani cartelli sul presunto livello di arricchimento dell’uranio, come fece Netanyahu nel 2012.

La svolta offensiva di Netanyahu

Soprattutto, dopo il 7 ottobre il governo di quello stesso Netanyahu è passato da una tattica coesiva interna a carattere difensivo – la difesa dalla minaccia iraniana – a una tattica a carattere offensivo, con il lancio della causa del «Grande Israele».

Due annotazioni collaterali: è chiaro che la scelta offensiva può anche avere – e ha – un effetto contrario, cioè di accrescere la polarizzazione interna a scapito della coesione; ma, al tempo stesso, la coesione difensiva, contro un nemico che può sparire o cambiare natura, è necessariamente più leggera della coesione offensiva, la quale invece suscita orgoglio, speranze e, spesso, entusiasmo.

Sapendo poi che l’opposizione alle molteplici guerre che Tel Aviv ha lanciato dopo il 7 ottobre è molto debole, il saldo finale è più che positivo.

Aggiungiamo un altro elemento: se gli attacchi sempre più frequenti alla popolazione della Cisgiordania, che si apparentano a una vera e propria pulizia etnica, spingeranno qualcuno alla rivolta, allora ci sarà una seconda Gaza, e il cerchio si chiuderà definitivamente sulla «questione palestinese», con buona pace di tutti coloro che riconoscono uno Stato che non esiste e che non esisterà mai.

Il cosiddetto «Grande Israele» ha delle frontiere imperscrutabili, nel vero senso della parola. Non si sa cosa comprenda e dove possano arrivare i suoi avamposti. Plausibilmente, l’obiettivo realistico di Netanyahu e soci è di estendersi – ufficialmente o no, ha poca importanza – su Gaza, Cisgiordania, sud del Libano e parte della Siria, consolidando il controllo del territorio intorno alle alture del Golan.

Ma Netanyahu e soci lasceranno vagare il sogno di un ancora più grande Israele, fino ad alimentare le aspettative degli ultraortodossi convinti che ingrandire il paese non significhi altro che rispettare la parola di Dio.

Nell’Antico Testamento, si trovano vari passaggi che indicano le frontiere della «Terra promessa».

Oggi, gli israeliani più radicali si riferiscono volentieri a quelle «promesse» da Dio in persona, come trascritte in Genesi 15:18-21: «In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: “Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d’Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate; i Chenei, i Chenizei, i Cadmonei, gli Ittiti, i Ferezei, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Ghirgasei e i Gebusei”». Trasposta su carta geografica, quella «promessa» dà qualcosa di questo genere:

Ovviamente, quella frontiera «divina» non è la sola, e soprattutto è oggi totalmente irrealistica. Comunque, quali che ne siano i confini, il progetto del «Grande Israele» non può essere accettato passivamente dai paesi della regione. Tra i quali, il più temibile, resta comunque l’Iran, nonostante tutto.

Gli attacchi ai siti nucleari del giugno 2025 e quelli del 28 febbraio 2026 potrebbero dimostrare che: 1) l’Iran serve ancora come spauracchio, nella misura in cui lo si costringe a reagire; 2) ogni capacità o velleità di azione militare iraniana deve essere eliminata; 3) un eventuale cambio di regime a Teheran potrebbe addirittura ristabilire – mutatis mutandis, ovviamente – la situazione di concordia tra i due Paesi precedente la rivoluzione del 1979.

Il pericolo della guerra regionale

Se i Paesi della regione non vogliono il «Grande Israele», non vogliono certamente nemmeno un conflitto che destabilizzerebbe l’intero Medio Oriente, tracimando forse anche in Asia meridionale, e che potrebbe avvicinare proprio la prospettiva del «Grande Israele», qualunque cosa voglia dire.

Nei giorni scorsi molti paesi mediorientali (con l’interessante dissociazione degli Emirati, sempre più lontani dai Sauditi e sempre più vicini a Israele) lo hanno ribadito agli Stati Uniti e, mentre scriviamo, si stanno consultando con l’Unione europea e senza dubbio anche con la Cina e altri per sapere cosa fare.

Ma ciò che conta più di tutte le consultazioni diplomatiche e infinitamente di più di un voto al Consiglio di sicurezza, è, appunto, l’atteggiamento degli Stati Uniti. O, per meglio dire, l’assenza di atteggiamento.

Per la seconda volta in otto mesi, Washington è presa in contropiede da Tel Aviv mentre si trova nel bel mezzo di un negoziato con Teheran; e, come allora, annulla tutti gli ultimatum e segue Israele sulla china del conflitto.

Diverse osservazioni si impongono. La prima è che gli Stati Uniti vivono ormai alla giornata, annusando l’aria e soprattutto i variabili umori del presidente. Chi avrà voglia di ingaggiare negoziati con Washington sapendo che, nel bel mezzo di essi, si potrebbe ricevere una pistolettata in faccia?

La seconda osservazione riguarda proprio Trump. Ormai anche coloro che erano propensi a dargli credito e a trattarlo come un «normale» presidente dovrebbero aver capito che è totalmente indifferente agli interessi del proprio paese e a quelli della sua popolazione, ma ha a cuore soltanto i propri interessi, la propria visibilità e il proprio ego (quelli che lui riassume nella formula «la mia moralità»).

È proprio la sua «moralità» a farlo reagire quando teme di essere escluso dalle prime pagine dei giornali; e quindi, se capita qualcosa che rischia di scalzarlo, bisogna che lui ci rientri, ci metta lo zampino, e magari proclami a posteriori che è tutto merito suo. E magari anche che ha fatto quello che ha fatto in nome della pace.

La terza osservazione è che a Gerusalemme, riconosciuta «capitale eterna» di Israele proprio dalla prima amministrazione Trump, siede come ambasciatore di Washington un cristiano fondamentalista che sostiene il diritto divino di Israele a prendersi tutto il territorio indicato in Genesi 15:18-21. Il che non contribuisce certo a rendere più chiara la posizione degli Stati Uniti.

La quarta è che Benjamin Netanyahu, un politico ultra-scafato a differenza del suo amico di Washington, ha fatto 2+2 e ha anticipato Trump, bombardando, prima che l’Iran, il negoziato in corso, ben sapendo che l’amico di Washington lo avrebbe seguito e, con ciò, giustificato e coperto.

Va da sé che non sapremo mai se la cosa era stata concordata nel loro incontro di una settimana prima e se, successivamente, ci sia stato solo un gioco delle parti. Ma è andata così. Con buona pace degli altri attori regionali, di quelli dell’Asia del Sud, della Cina e dell’Unione europea.

Gli scenari del conflitto

Come andrà a finire, non lo si può sapere. L’Iran non è mai stato così debole, ma sicuramente conserva solide capacità di reazione; se dovesse cominciare a bombardare l’Arabia saudita, il conflitto molto probabilmente si estenderebbe; ma se bombardasse solo gli Emirati evitando il territorio dei Saud, Mohammed bin Salman, e probabilmente anche Recep Erdoğan, non sarebbero poi così scontenti.

I proxies di Teheran, dal canto loro, sono ormai ridotti assai male: Hamas vuole senz’altro capitalizzare il riconoscimento offerto da Trump e Hezbollah ha recentemente affermato che non avrebbe reagito a un eventuale «attacco limitato» all’Iran. Si vedrà.

Ma quid della popolazione iraniana, estremamente nazionalista? Quid dell’esercito iraniano, messo nell’angolo dai Guardiani della rivoluzione?

Quid del figlio di suo padre e nipote di suo nonno, quel Reza Pahlavi III che aspira a riprendere la fiaccola catastroficamente fallimentare del nonno e del papà?

Quid degli altri attori, regionali e mondiali?

In particolare, quid dell’Asia meridionale, che si infiamma in simultanea, dopo essersi legata a doppio filo con alcuni degli attori mediorientali?

Molto dipenderà dalla durata e dagli esiti degli scontri in corso.

Durata breve e status quo solo relativamente perturbato significherebbero ricominciare quasi come se nulla fosse successo.

Durata lunga, guerriglia, terrorismo e coinvolgimento di altri attori significherebbero un altro capitolo del grande disordine mondiale determinato, essenzialmente, dal progressivo indebolimento degli Stati Uniti, in preda ormai a un caos strategico difficilmente governabile e difficilmente redimibile.

Grande il disordine sotto il cielo, dunque: e la situazione è esecrabile.

