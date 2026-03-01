Appunti - di Stefano Feltri

Lanfranco Pellesi
1h

Attenzione a dare per sconfitti e morti gli Stati Uniti, come da mesi ci suggerisce l’analista Graziano. Tra qualche anno, potremmo rivedere questo periodo come la fiammata (seppur sgangherata) che ha rianimato gli Stati Uniti, con Trump fuori dai giochi ed un altro governo al comando

