Per la seconda volta in otto mesi, Washington è presa in contropiede da Tel Aviv mentre si trova nel bel mezzo di un negoziato con Teheran; e, come allora, annulla tutti gli ultimatum e segue Israele sulla china del conflitto Manlio Graziano

«Grande è il disordine sotto il cielo: la situazione è eccellente». Così proclamava Mao Zedong per cercare di mascherare ideologicamente la sua incapacità a tenere la Cina al riparo di uno stato di guerra civile permanente.

È dubbio che i suoi successori a Pechino siano oggi ancora disponibili a sbandierare quella massima sbruffona del loro ex «Grande Timoniere».

La Cina, infatti, è uno dei grandi perdenti del nuovo conflitto che si è acceso tra Pakistan e Afghanistan, uno scontro che non ha più (se mai le ha avute) dimensioni solo locali, ma coinvolge indirettamente una vastissima regione che si estende dal Mar Cinese al Mediterraneo e al Golfo Persico senza soluzione di continuità.

Con l’attacco di Israele e degli Stati Uniti all’Iran, e la risposta di quest’ultimo, il coinvolgimento di molti attori locali potrebbe diventare diretto.

L’Iran non solo condivide una lunga frontiera col vicino Afghanistan, ma considera da sempre l’Afghanistan come una sua provincia orientale, in cui, tra l’altro, la maggioranza della popolazione parla la stessa lingua (il dari è una versione locale del farsi, lingua ufficiale in Persia).

L’Iran, inoltre, ha sempre avuto rapporti molto migliori con l’India che con il Pakistan; tuttavia Delhi, che coltiva meticolosamente buone relazioni con i talebani di Kabul, e che non poteva che rallegrarsi del loro conflitto con Islamabad, ha anche firmato qualche giorno fa un assegno in bianco a Israele, con cui condivide una lunga storia pregressa e la comune ostilità verso i musulmani, di cui entrambi i paesi vorrebbero liberarsi – o quantomeno ridurre in stato di impotenza.

La Cina, che ha eccellenti rapporti sia con il Pakistan che con l’Afghanistan, e buoni rapporti anche con l’Iran e l’Arabia saudita, si trova in una situazione a dir poco imbarazzante.

Lo stesso, e forse più, vale per la stessa Arabia Saudita, che ha ormai un accordo di cooperazione militare con il Pakistan che, teoricamente, lo obbligherebbe ad intervenire a sostegno di Islamabad, contro quell’Afghanistan che è, in qualche modo, un suo figlioccio ideologico da quando a Riyad si è pensato di potersene servire… contro l’Iran.

Nemici ma non troppo