Malgrado l’enorme partecipazione popolare agli eventi del 1979, il regime guidato dall’ayatollah al-ʿuzma, Ruhallah Khomeyni, rappresentò sin da subito un paradosso: il concetto stesso di sovranità popolare venne stigmatizzato dal leader iraniano alla stregua di un’imposizione coloniale volta a minare il concetto di umma (comunità dei fedeli musulmani). La presenza di cittadini sovrani non era dunque considerata necessaria: c’era infatti spazio solo per ‘sudditi’ bisognosi di essere guidati Lorenzo Kamel

Questo articolo di Appunti di Geopolitica è visibile a tutti, se vuoi leggere anche i prossimi, considera l’integrazione al tuo abbonamento

di Lorenzo Kamel

Oltre il 50 per cento degli abitanti dell’Iran ha meno di 35 anni. Cosa chiedono? La risposta più convincente a questa domanda mi è arrivata qualche anno fa dagli studenti dell’Università Amirkabir di Teheran: “Vogliamo un Iran che non si precipiti tra le braccia dell’imperialismo a causa della sua paura del dispotismo, e uno che in nome della resistenza e della lotta all’imperialismo non vada a legittimare il dispotismo”.

Per capire il senso di queste parole – e fornire profondità analitica all’attualità più stretta – è necessario fare un passo indietro nel tempo, partendo dalla rivoluzione più partecipata della storia moderna e contemporanea.

Si stima che circa il 7 per cento della popolazione francese abbia preso parte alla Rivoluzione del 1789-99.

Oltre un secolo più tardi, poco meno del 9 per cento dei cittadini russi partecipò alla Rivoluzione del 1917.

È tuttavia necessario attendere altri sei decenni (1979) per trovarsi per l’appunto di fronte alla più “popolare” tra le rivoluzioni della storia degli ultimi secoli: circa l’11 percento degli iraniani partecipò alla Rivoluzione del 1979, quella che più di ogni altra ha modificato il volto dell’Iran e, più in generale, del Medio Oriente.

Furono in primo luogo le repressioni attuate sotto la dittatura di Reza Pahlavi a creare le condizioni per una partecipazione popolare così imponente.

Le origini della dinastia Pahlavi sono riconducibili a un colpo di Stato avvenuto nel 1921, dal quale, grazie in particolare al supporto garantito dalle autorità britanniche presenti nel paese, emerse il regime di Reza Khan.

La deposizione dell’ultimo sovrano della dinastia Qajar non fu il risultato di un’azione militare pianificata e organizzata (l’Iran era sprovvisto di un vero e proprio esercito); rappresentò invece una sorta di “one man show” innescato e portato a termine dalle autorità britanniche al fine di insediare un uomo forte che potesse contrastare le ambizioni covate nell’area dalla Russia post-bolscevica.

Il prescelto, un ufficiale “violento” e “analfabeta” noto per l’appunto con il nome di Reza Khan, portò avanti alcune timide riforme, ma soppresse al contempo ogni forma di opposizione, al fine di consolidare il proprio potere.

Ancora nel giugno del 1977, la Croce Rossa attestò che 900 dei 3.000 prigionieri politici presenti nelle carceri iraniane avevano subito torture.

Nelle parole di Michael Axworthy: “Espressioni di dissenso contenuto non rappresentavano più un’opzione: il regime era determinato a cancellare qualsiasi forma di dissenso”.

Come si arrivò a una tale situazione? Per rispondere occorre ancora una volta fare un salto indietro nel tempo, rivolgendo l’attenzione ai concitati mesi del 1953, dunque ai processi storici che portarono alla destituzione del governo, democraticamente eletto, guidato dal leader dei nazionalisti, Mohammad Mossadeq, in favore del ritorno al potere di Reza Pahlavi.

Reza Pahlav

Tra il 16 settembre del 1941 – quando, a seguito dell’invasione anglo-sovietica del paese, Reza Pahlavi successe sul trono a suo padre Reza Khan – e il 1953, l’Iran vide alternarsi 31 gabinetti e 140 ministri.

L’ultimo dei 31 gabinetti era guidato da Mohammad Mossadeq, il quale aveva raccolto più voti di qualsiasi altro deputato nel collegio di Tehran.

Arrestato agli inizi degli anni Venti per essersi opposto all’ascesa al potere di Reza Khan, Mossadeq aveva dedicato gran parte della sua vita alla difesa dell’integrità nazionale dell’Iran.

Le sue scelte politiche erano particolarmente sfavorevoli agli interessi occidentali nell’area.

La nazionalizzazione del petrolio iraniano era infatti percepita, soprattutto da parte delle autorità di Londra, come una minaccia agli interessi britannici nell’area. Washington, d’altro canto, temeva in primo luogo che il potente partito comunista iraniano, il Tudeh, potesse assumere il controllo del paese.

Quando alla fine del 1951 Mossadeq riuscì a far approvare dal parlamento il progetto di legge di nazionalizzazione del petrolio – liquidando l’Anglo-Iranian oil company (AIOC) e ispirando con questo provvedimento quanto sarebbe accaduto in Algeria e in Libia rispettivamente negli anni Sessanta e Settanta – le autorità britanniche reagirono bloccando le esportazioni di petrolio iraniano e appellandosi alla Corte di giustizia dell’Aia.

Sebbene quest’ultima si fosse espressa in modo netto a favore delle rimostranze iraniane, Londra reagì acuendo ulteriormente l’embargo sull’Iran ed esercitando una crescente pressione diplomatica sugli alleati affinché facessero lo stesso.

L’esportazione del petrolio iraniano riprese solo a partire dal 1954, a seguito della creazione del Consorzio per l’Iran guidato dalla British Petroleum (ex AIOC), insieme a Gulf Oil, Shell, Mobil, Texaco, Standard Oil of California e Standard Oil of New York: le celebri “sette sorelle” (secondo la definizione di Enrico Mattei).

Il ruolo svolto dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna nel colpo di stato esercitò, direttamente e indirettamente, un’enorme influenza sulla successiva storia del paese.

Nelle parole di Mark J. Gasiorowski e Malcolm Byrne: “L’operazione angloamericana interruppe la spinta dell’Iran ad affermare la sovranità sulle proprie risorse e aiutò a porre fine ad un acceso capitolo della storia del movimento nazionalistico e democratico del paese. Queste conseguenze risuonarono con effetti drammatici negli anni successivi”.

Gli effetti drammatici ai quali si fa riferimento raggiunsero l’acme proprio nel 1979, quando la “rivoluzione iraniana” cambiò pelle, divenendo, nel giro di poche settimane, una “rivoluzione islamica”.

Malgrado l’enorme partecipazione popolare agli eventi del 1979, il regime guidato dall’ayatollah al-ʿuzma (il grande ayatollah), Ruhallah Khomeyni, rappresentò sin da subito un paradosso: il concetto stesso di sovranità popolare venne stigmatizzato dal leader iraniano alla stregua di un’imposizione coloniale volta a minare il concetto di umma (comunità dei fedeli musulmani).

La presenza di cittadini sovrani non era dunque considerata necessaria: c’era infatti spazio solo per ‘sudditi’ bisognosi di essere guidati.

La religione islamica, o più precisamente una peculiare interpretazione dei suoi principali dettami, rappresentava la ‘guida’ alla quale si appellava Khomeyni. Fino all’ascesa del Velāyat-e faqih (governo del giureconsulto), la dottrina totalizzante da lui stesso ideata al fine di controllare ogni aspetto legato al governo del paese, il clero sciita locale era stato tuttavia in larga parte concorde sulla necessità di limitare la propria influenza alla sfera spirituale.

Fu proprio Khomeyni a conferire al clero il diritto e la legittimità a governare lo Stato. “Fu precisamente su questo punto”, per citare Laurence Louër, “che Khomeyni dimostrò di essere un ‘rivoluzionario’”.

A queste ed altre tematiche affini è dedicato Sciismo e potere, pubblicato per l’Istituto per l’Oriente (la più antica istituzione italiana dedicata allo studio del mondo arabo-islamico moderno) da Lorenzo Kamel (ordinario di Storia all’Università di Torino e alla Luiss di Roma) e Lorenzo Trombetta (storico corrispondente dell’Ansa da Beirut).

Il libro indaga, con fonti in arabo, farsi, inglese e italiano, il ruolo dello sciismo politico nel contesto dell’Iran, del Libano, della Siria e dell’Iraq.

Condividi Appunti - di Stefano Feltri

L’evento a Milano - Giovedì 15 gennaio

Sala Lettura EGEA, v.le Bligny 22, 20122 Milano

15/01/2026, 18:00 - 15/01/2026, 19:00

Per iscriverti all’evento clicca qui sotto

Le tensioni commerciali con Stati Uniti e Cina mettono alla prova la competitività europea. Con Lorenzo Bini Smaghi discutiamo quali politiche industriali e commerciali possono difendere l’interesse europeo senza rinunciare all’apertura dei mercati.

Intervista a cura di Stefano Feltri.

Questo incontro è parte del ciclo L’EUROPA NELLE CRISI – Le risposte che ci servono , coorganizzato da IEP@BU ed EGEA, in cui protagonisti delle istituzioni, dell’economia e della cultura europea rispondono alle domande che davvero ci servono per capire se e come l’Italia e l’Europa possono attraversare le crisi in corso.

Puoi vedere tutti gli appuntamenti del ciclo QUI.

Leggi gli altri Appunti di Geopolitica