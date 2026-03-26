L’attrito non è passività, ma un processo attivo di imposizione di costi nel tempo. L’obiettivo è modificare il calcolo costi-benefici dell’avversario, rendendo sempre meno sostenibile la prosecuzione – e la ripetizione – di guerre di questo tipo. La vittoria non si misura più solo sul campo, ma nella capacità di alzare la soglia di costo per chi attacca l’Iran.

Hamidreza Azizi