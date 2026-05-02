Il campo progressista contemporaneo comprende esperienze che spaziano dalla socialdemocrazia europea alle esperienze più marcatamente di sinistra nella regione latinoamericana, passando per forze ecologiste e nuove esperienze politiche nate negli ultimi anni. Questa pluralità rappresenta una ricchezza, ma rende più complessa la costruzione di una piattaforma politica condivisa Alessandro Cesi

Appunti è Media Partner della seconda edizione del Festival della Politica Internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università L’Orientale di Napoli, dal 13 al 15 maggio. Qui sotto il programma completo e qui il link per seguire in streaming. Su Appunti pubblichiamo analisi firmate da alcuni degli speaker. Alessandro Cesi è dottorando in Studi Internazionali presso l’Università “L’Orientale” di Napoli

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“Bisogna recuperare l’orgoglio di essere di sinistra”. Con queste parole, il presidente spagnolo Pedro Sánchez ha concluso i lavori della Global Progressive Mobilisation, uno dei più ambiziosi summit legati al vasto mondo del progressismo degli ultimi anni.

Durante i giorni 17 e 18 aprile 2026, la città di Barcellona è stata lo scenario di un evento che ha visto la partecipazione di oltre tremila rappresentanti della sinistra globale, tra cui “leader mondiali, attivisti e pensatori che danno forma al movimento progressista”, come si legge sul sito dell’evento.

In una fase storica segnata dalla crisi del dialogo multilaterale, questa nuova alleanza prova quindi a costruire la possibilità di un’azione condivisa, ponendosi come contrappeso all’avanzata delle destre radicali e alla frammentazione dell’ordine internazionale.

Tra i partecipanti all’incontro, spiccano i nomi di importanti personalità della regione latinoamericana, come il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, tra i promotori dell’iniziativa insieme al suo omologo spagnolo Pedro Sánchez, il presidente colombiano Gustavo Petro, la presidente messicana Claudia Sheinbaum e Yamandú Orsi dall’Uruguay.

Sempre dal subcontinente, ha preso parte all’evento anche Axel Kicillof, attuale governatore della Provincia di Buenos Aires, esponente del peronismo di sinistra e oggi una delle principali figure dell’opposizione a Javier Milei in Argentina, oltre a Gabriel Boric, ex presidente cileno.

Boric era stato tra i promotori dell’incontro intergovernativo che si svolse a Santiago del Cile il 21 luglio 2025, quando era ancora alla guida del paese, a cui presero parte Lula, Petro, Sánchez e Orsi, dal titolo “Democracia Siempre”. Questo incontro può essere considerato, in qualche modo, un precursore del summit di Barcellona.

Oltre ai leader della regione latinoamericana, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, l’ex primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh, e figure legate al mondo democratico statunitense, tra cui il sindaco di New York Zohran Mamdani e il senatore Bernie Sanders, entrambi intervenuti con un videomessaggio.

Contro i sovranisti

Il summit promosso da Sánchez, nelle sue ambizioni, prova a configurarsi come un’alternativa concreta all’avanzata del sovranismo a livello globale, fenomeno fortemente aumentato durante la seconda presidenza di Donald Trump.

Il presidente statunitense ormai rappresenta il punto di riferimento di una destra sovranista e illiberale, che dal continente americano all’Europa attacca apertamente gli spazi di cooperazione e di dialogo internazionali.

In questo quadro, l’alleanza con le forze progressiste latinoamericane appare come un tentativo di dare nuova linfa a una sinistra europea in difficoltà e priva di punti di riferimento forti, se non lo stesso capo del governo spagnolo.

Quest’ultimo, infatti, negli ultimi anni è apparso sempre più come uno dei principali punti di riferimento per la sinistra nel vecchio continente. In particolare, questa percezione ha iniziato a emergere con maggiore forza dopo la denuncia del genocidio palestinese da parte di Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del governo spagnolo.

Più di recente, inoltre, le dichiarazioni contrarie alla guerra avviata da Trump e dal premier israeliano Benjamin Netanyahu contro l’Iran — insieme al rifiuto di consentire l’uso delle basi militari statunitensi in Spagna e alla chiusura dello spazio aereo ai caccia USA impegnati nelle operazioni — hanno rafforzato l’immagine di una vera e propria sfida politica alla nuova destra radicale a guida statunitense.

Durante le giornate di Barcellona, nel suo intervento conclusivo Sánchez ha sottolineato il clima politico creatosi durante l’incontro: “abbiamo recuperato ciò che si respira qui: unità per recuperare l’orizzonte; l’orgoglio di essere pacifisti, ecologisti, sindacalisti, femministi, di sinistra, e di stare dal lato corretto della Storia e gridare una e mille volte «sì alla pace e no alla guerra»”. Il presidente spagnolo ha poi citato l’ex presidente dell’Uruguay e simbolo di una stagione politica: “Questo è ciò che ci ha insegnato il grande Pepe Mujica. Il progresso è una promessa che tutti i padri e le madri devono ai propri figli e alle proprie figlie, che tutte le persone di sinistra devono alla società. Non la promessa di resistere, ma di avanzare”.

Dal canto suo, il presidente Lula, ha voluto ringraziare il suo “querido” Pedro Sánchez per aver avuto “il coraggio di non permettere che gli aerei da guerra degli Stati Uniti atterrassero qui e partissero da qui per bombardare l’Iran”.

Le immagini finali del summit, con il leader brasiliano che alza il braccio di Pedro Sánchez davanti a migliaia di persone, sembrano suggerire simbolicamente un passaggio di testimone tra due generazioni della sinistra globale.

Anche la segretaria del Partito Democratico italiano, Elly Schlein, ha preso parte all’evento, trasmettendo un messaggio di ottimismo alla platea della Global Progressive Mobilisation: “Il tempo della destra nazionalista è finito. Non sono imbattibili”, citando come esempio le recenti sconfitte elettorali di Viktor Orbán in Ungheria e di Giorgia Meloni in Italia, in seguito alla vittoria del NO al recente referendum sulla riforma del sistema giudiziario promosso dal governo.

Il laboratorio sudamericano

Uno degli elementi più interessanti che possiamo cogliere dal summit è stata la connessione con la regione latinoamericana e il tentativo di guardare alla sua esperienza progressista come fonte di ispirazione politica per la sinistra globale.

La forte presenza di leader e figure politiche provenienti dal subcontinente, infatti, sembra riflettere la volontà di recuperare un bagaglio politico e di valori di cui, nei decenni passati, la regione latinoamericana si era fatta portatrice.

Negli ultimi vent’anni, l’America Latina ha rappresentato uno dei principali laboratori politici del progressismo globale. A partire dai primi anni Duemila, la regione ha vissuto una fase di profonda trasformazione politica definita da molti analisti come “ciclo progressista”, caratterizzata dall’ascesa al governo di forze di sinistra o centro-sinistra in numerosi paesi.

Figure come Hugo Chávez in Venezuela, lo stesso Lula in Brasile, Evo Morales in Bolivia, Nestor e Cristina Kirchner in Argentina, hanno guidato processi politici che, pur con differenze significative tra loro, hanno cercato di ridefinire il ruolo dello Stato nell’economia, ampliando le politiche sociali e promuovendo modelli di sviluppo più egualitari.

Quella stagione politica ebbe un impatto significativo non solo all’interno della regione, ma anche nel dibattito politico internazionale; non è un caso che in molti abbiano guardato a quei processi come a una possibile alternativa al paradigma neoliberale dominante negli anni Novanta.

Anche se con un arretramento evidente negli ultimi anni, dovuto all’avanzare di movimenti conservatori e nazionalisti, la regione continua a mantenere la presenza di alcuni governi forti di area progressista, che in qualche modo si pongono in eredità rispetto alla passata esperienza di inizio decennio.

A differenza di altri contesti regionali, il subcontinente continua a essere uno dei pochi spazi politici in cui le forze di sinistra sono riuscite a mantenere una presenza significativa nelle istituzioni e nei governi.

Il summit di Barcellona, quindi, appare come un tentativo di mettere in dialogo queste esperienze con il progressismo del vecchio continente e di altre parti del mondo. In un momento in cui la sinistra europea attraversa una fase di evidente difficoltà, guardare alle esperienze latinoamericane può rappresentare un modo per recuperare idee e tessere nuove alleanze.

Qualche dubbio

Nonostante le ambizioni dichiarate, l’iniziativa solleva anche una serie di interrogativi e possibili limiti, tra cui il rischio che questo tipo di incontri internazionali rimanga confinato a una dimensione prevalentemente retorica, senza riuscire a produrre effetti politici concreti.

Un primo elemento di difficoltà riguarda la grande eterogeneità delle forze politiche coinvolte.

Il campo progressista contemporaneo comprende infatti esperienze molto diverse tra loro, che spaziano dalla socialdemocrazia europea alle esperienze più marcatamente di sinistra nella regione latinoamericana, passando per forze ecologiste e nuove esperienze politiche nate negli ultimi anni.

Questa pluralità rappresenta una ricchezza, ma allo stesso tempo rende più complessa la costruzione di una piattaforma politica realmente condivisa.

A questo si aggiunge il fatto che i contesti nazionali in cui operano queste forze politiche sono profondamente diversi.

A che serve?

Un ulteriore limite riguarda la natura stessa dell’iniziativa: il rischio, cioè, è che la Global Progressive Mobilisation finisca per trasformarsi principalmente in uno spazio di confronto e di rappresentazione simbolica dell’unità progressista, piuttosto che in un vero strumento di coordinamento politico.

Gli incontri internazionali, le dichiarazioni comuni e le iniziative diplomatiche possono contribuire a rafforzare l’immagine di una comunità politica con una certa vicinanza ideologica, ma non sempre si traducono in azioni politiche coordinate.

Un altro elemento che merita attenzione riguarda il contesto internazionale attuale, caratterizzato da una crescente polarizzazione geopolitica.

Le tensioni tra grandi potenze, il ritorno di logiche di competizione strategica e la crisi del sistema multilaterale rendono più difficile la costruzione di alleanze politiche transnazionali basate su valori e programmi condivisi.

Inoltre, la stessa evoluzione politica interna ai diversi Paesi rappresenta un fattore di incertezza.

I governi progressisti che oggi partecipano a iniziative di coordinamento internazionale potrebbero trovarsi domani a perdere il potere a seguito di cambiamenti elettorali o crisi politiche interne. Questa instabilità rende più fragile tentativi di costruzione di strutture di cooperazione politica stabili.

Nonostante questi limiti, tuttavia, non possiamo non guardare con interesse al tentativo di formazione di una piattaforma politica e di dialogo, in un momento di crisi delle organizzazioni internazionali e del multilateralismo. Uno spazio che, anche se attraversato da anime sicuramente differenti, abbia delle parole chiave condivise: il no alla guerra, la tassazione dei grandi patrimoni e un aumento dello Stato sociale, la riconversione ecologica e la lotta per una giustizia climatica.

Queste appaiono le direttive principali che possiamo riassumere dalla due giorni di Barcellona, ed il messaggio chiaro lanciato da Sánchez e Lula è che la sinistra ritorni a fare la sinistra, con orgoglio, e senza perdersi nella ricerca di una “terza via” per presentarsi come più competitiva.

Il tempo ci dirà se si tratta solo di diplomazia simbolica, o di un reale tentativo di costruzione dell’alternativa, in un momento in cui le forze progressiste mondiali hanno probabilmente un’occasione storica di presentarsi come un’opzione credibile per invertire una tendenza caratterizzata da incertezza e messa in discussione dei valori di dialogo e democratici.

L’incontro di Barcellona lascia in eredità una riflessione: la via d’uscita dal labirinto in cui la sinistra del vecchio continente si è rinchiusa da anni potrebbe trovarsi proprio oltre i suoi confini, nella capacità di superare l’eurocentrismo e tornare a ragionare su scala globale, cercando nuove alleanze oltre i confini della “fortezza Europa”.

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