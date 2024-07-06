Che differenza c'è tra comprendere una situazione, e rispondere come se la si avesse compresa? Nello Cristianini

Siamo nella stagione degli esami, che è anche la stagione in cui ho nostalgia di casa, quindi nei giorni scorsi mi sono ritrovato a fare alcune domande difficili a Chat GPT-4o, quello nuovo. Due domande d’esame, che mi riportano nel mio mondo,…