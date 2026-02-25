Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Valentina Pilia
Valentina Pilia
2h

Molto interessante. Quello che non capisco però è perché queste figure come Trump o anche Meloni qui da noi abbiano tanto seguito pur non facendo assolutamente niente di positivo per le persone meno abbienti che li hanno votati. Per me è un vero mistero.

Rispondi
Condividi
1 risposta
Un altro commento...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura