I leader dell’autoritarismo elettivo si rivolgono direttamente alle classi sociali particolarmente colpite da diversi fattori di crisi di lunga durata − i perdenti del neoliberismo − con due messaggi: ricostituire la protezione sociale ed economica rispetto alle forze oscure dei mercati globali, re-instaurare la sovranità del governo nazionale espresso dalla volontà popolare Roberto Tamborini

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha decretato l’illegittimità dei dazi decisi per decreto dal presidente Trump è l’inizio della fine dell’avventura politica di un immobiliarista di New York egocentrico e autoritario accidentalmente arrivato sul tetto del potere mondiale?

O invece, come avverte Manlio Graziano (Appunti 22 febbraio) siamo solo alla fine dell’inizio di un profondo rivolgimento economico, politico e sociale che ha il proprio epicentro nel cuore dell’Occidente e che, semmai Trump uscisse di scena, proseguirà con altri mezzi e altri leader?

Seguono tre considerazioni che portano al secondo scenario, e una che ne evidenzia le contraddizioni interne.

La prima considerazione è che la sentenza dei supremi giudici di Washington (a maggioranza, si badi bene) è importante, ma non va sopravvalutata.

E’ importante perché per la prima volta nell’arco dei due mandati di Trump rimarca l’esistenza di un limite dell’esercizio del potere presidenziale rispetto ad altri poteri costituzionali, quello del Congresso e quello della Corte Suprema medesima.

Quindi è una sentenza che colpisce uno dei punti chiave del modello di regime elettivo autoritario che si sta sperimentando in varie parti del mondo e che ha in Trump un traino formidabile.

Però non va sopravvalutata perché colpisce una singola decisione di politica economica, mentre rimangono in essere una serie di altre decisioni di politica interna e internazionale che stanno erodendo l’assetto democratico liberale multilaterale antecedente, senza apparenti ostacoli.

La seconda considerazione è che la crisi della democrazia liberale e la spinta verso regimi elettivi autoritari non possono essere contrastate solo per via giudiziaria − lo sappiamo bene noi italiani.

La ragione è che si tratta di un sisma che ha origini profonde nella società. Trump e i suoi seguaci nel resto del mondo non ne sono la causa, ma il sintomo.

Siamo in presenza di un fenomeno che marcia anche sulle gambe del consenso popolare, come documenta Graziano (l’economista Paul Krugman sul suo sito riporta un sondaggio che dà il 60 per cento di consensi alla sentenza della Corte, che però scendono al 30 per cento tra gli elettori repubblicani).

Tra governi e mercati

Veniamo da un lungo periodo in cui uno dei pilastri della democrazia − governi e politiche legittimati dalla volontà popolare − è stato eroso dalla globalizzazione e dall’ideologia neoliberista secondo cui una democrazia “troppo” rappresentativa può essere nociva per l’economia.

La latitudine di scelta dei governi (la loro “discrezionalità”, fonte di ogni male secondo i manuali di economia) è stata sempre più vincolata e limitata da “i mercati”, i tecnocrati, le organizzazioni internazionali, e dalle nostre parti, duole dirlo, dalle istituzioni europee.

Come quando il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schauble, a proposito delle nuove elezioni greche indette nel pieno della crisi debitoria, dichiarò che “le elezioni non cambiano nulla. Ci sono delle regole” (BBC News, 1 febbraio 2015).

I poteri dei “non eletti” hanno via via sovrastato quelli degli eletti, e dei loro elettori. Si è dimenticato che la democrazia vacilla non solo a causa della dittatura della maggioranza, ma anche della sua impotenza.

I leader dell’autoritarismo elettivo si rivolgono direttamente alle classi sociali particolarmente colpite da diversi fattori di crisi di lunga durata − i perdenti del neoliberismo − con due messaggi di successo: ricostituire la protezione sociale ed economica rispetto alle forze oscure dei mercati globali, re-instaurare la sovranità del governo nazionale espresso dalla volontà popolare.

Nello stesso tempo, l’assetto economico-sociale capitalista non è in discussione, anzi: voi siete vittime non del capitalismo in sé stesso, ma della sua globalizzazione e di chi l’ha voluta e ne ha goduto.

L’offerta politica è interclassista: a chi detiene le leve dell’economia vengono garantite mani libere, privilegi fiscali e altre garanzie di continuità con la Belle Époque appena trascorsa.

Il punto di sintesi tra interessi diversi è proprio l’idea di nazione, la difesa della sua sovranità e del suo interesse, presentati come sovranità e interesse di tutti contro l’inesauribile schiera dei nemici della nazione.

Il nazionalcapitalismo è l’idea vincente. Questa macchina del consenso popolare non dà segni di esaurimento né in USA né in Europa, e nemmeno è sfidata da sinistra in maniera altrettanto semplice, forte e chiara.

La terza considerazione è che il riposizionamento strategico dei vertici del capitalismo a Stelle e Strisce messo in moto dalla rielezione di Trump fa dubitare di poter fare affidamento sui poteri economici orfani dell’ordine neoliberista per erigere una linea di difesa contro derive politiche illiberali. Giudizio estendibile ad altri paesi, anche in Europa.

La de-globalizzazione, la segmentazione geopolitica dei mercati, la priorità dell’interesse nazionale come Cavallo di Troia di un forte intervento governativo negli affari, non appaiono prospettive ideali.

Però il robusto (cinico?) realismo che contraddistingue chi gestisce grandi capitali non può non vedere la dissoluzione degli ingredienti essenziali dall’ordine neoliberista. Qual è l’alternativa (non se lo chiesero anche i poteri economici all’epoca dell’avvento di fascismo e nazismo)?

Rispetto alle forme tradizionali di condizionamento diretto e indiretto di partiti e governi, assistiamo ad un salto di qualità con la diffusione pubblica di una visione politica apertamente critica della democrazia tout court, a favore di una tecnocrazia digitale autoritaria, dove l’argomento della rimozione degli ostacoli alla crescita e al progresso include anche gli impacci dei processi democratici.

“Il futuro della politica può pure essere autoritario. Il motivo è che l’alternativa è passare attraverso il populismo, che sarebbe peggio” (Peter Thiel). Non è chiaro cosa sia il populismo per Thiel, fondatore di PayPal e Palantir; probabilmente quello che per la maggior parte di noi è la democrazia.

Infine, è il turno della considerazione che proprio i punti di forza dell’autoritarismo elettivo possono essere anche una sua pietra d’inciampo, almeno finché per ottenere il potere politico rimarrà necessario vincere elezioni (vere) con almeno un avversario (vero).

L’elettorato che dà consenso a chi promette di porre fine alla patologia delle élite che dominano l’economia e la politica potrebbe ribellarsi se si rendesse conto che alla tecnocrazia degli apparati internazionali, degli economisti e dei mercati se né è sostituita un’altra formata dai nuovi padroni del capitalismo digitale.

I rapporti turbolenti tra Trump e i suoi sostenitori miliardari, stanno ad indicare che egli è consapevole di dover dimostrare al suo popolo di essere saldamente al comando anche nei confronti dei poteri economici, in un continuo, rude ed esibito do ut des.

Costoro, mentre nell’ordine neoliberista ottenevano regole pro-mercato e pro-impresa con la certezza delle leggi create attraverso i normali canali parlamentari (e lobbistici), ora devono adattarsi ad un sistema soggetto ad ampi margini di trattativa e discrezionalità del “sovrano” come succedeva prima delle rivoluzioni costituzionali del XVIII e XIX secolo.

Il rischio di scontentare tutti

Proprio la politica dei dazi è emblematica di un sistema fortemente esposto alla volontà del leader e alle sue strategie, o ubbie, politiche. I dazi fanno parte da sempre dell’armamentario del nazionalismo economico e sono ostentati da Trump come una promessa elettorale mantenuta.

Tuttavia sono difficilmente collocabili in un quadro coerente con gli interessi del capitalismo più avanzato, molto articolati e stratificati sia negli Stati Uniti che nel resto dell’Occidente.

Le ripercussioni negative internazionali sono certe, mentre sono molto dubbi gli effetti su migliore distribuzione del reddito, riqualificazione del lavoro manuale, rinascita dei luoghi dimenticati che − si dice − stanno a cuore al variegato mondo dei perdenti della globalizzazione.

Insomma, è una politica che rischia di scontentare tutti. Lo stesso destino possono avere altri piatti forti del menù trumpiano, ma ad ogni modo non dobbiamo far conto sul rapido crollo verticale della Trumponomics continuamente annunciato dagli economisti di fede neoliberista.

Dunque, per il momento è difficile capire se il verdetto 6-3 uscito dalla camera di consiglio della Corte Suprema di Washington sia l’inizio della fine o solo la fine dell’inizio dell’assalto dell’autoritarismo elettivo alla democrazia liberale e all’Occidente dal volto umano degli ultimi ottant’anni.

Però possiamo dire che non potremo rimanere a lungo nell’attuale terra di mezzo: o riusciremo a ritornare all’equilibrio liberal-social-democratico antecedente al neoliberismo, o vireremo verso un nazionalcapitalismo autoritario tout court.

Lascia un commento

Abbonati ad Appunti per leggere

Guarda l’intervista a Michael Walzer

Scopri Appunti di Geopolitica

Guarda il video Appunti di libri

Il videopodcast di Appunti di Geopolitica

Regala un'iscrizione