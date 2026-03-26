Appunti - di Stefano Feltri

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Ambrogio Milani
2h

anch'io ringrazio di cuore, allargato da fondate speranze nel futuro progressivo dell'umanità, che sembrano spesso utopiche. Ma evviva le utopie ! componente essenziale dei sapiens non ancora drogati persi dai malvagi "predatori neo-liberal".

Cara Laura Turini, non si offuschi se mi son permesso di qualificarla (ma una volta sola) con attributi di "madonna" (advocata nostra). Era solo un colmo di affetto di un vecchio decrepito.

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Olos
3h

Grazie di cuore per quest'informazione. Qua, in Italia, non arriva niente a meno che non te la vai a cercare.

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Assolutamente, procediamo.

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