Lo scroll infinito che non si interrompe mai, le notifiche progettate per creare urgenza e ansia da reazione, i video che partono da soli prima ancora che tu abbia deciso di guardarli, i filtri di bellezza integrati nell’interfaccia come se ritoccare il proprio viso fosse la normalità, sono alcuni degli elementi principali finiti sul banco dell’accusa Laura Turini

Scardinare il sistema, creare una mentalità nuova, spostarsi dalla zona di comfort possono diventare realtà ed è questo l’effetto che spero possa avere l’attesissima sentenza della California nello storico processo in corso contro i social network.

È successo il 25 marzo 2026. La giuria ha condannato Meta e Google, ritenendoli responsabili dei problemi psicologici di una donna che aveva iniziato a usare YouTube all’età di sei anni e Instagram a undici, per il fatto di avere progettato i loro sistemi al fine di attrarre l’attenzione dei minori e di lasciarli incollati per ore alle loro piattaforme.

Il processo è iniziato a gennaio di quest’anno e anche se si è svolto rapidamente, sono state prodotte molte prove documentali, sono stati sentiti psicologi e testimoni, tra cui lo stesso Mark Zuckerberg, che ha provato a difendersi sostenendo che la tutela dei giovani è sempre stata una priorità e aggiungendo: «Se le persone pensassero di non avere una buona esperienza, perché continuerebbero a usare il prodotto?».

La novità di questo processo consiste nel fatto che si è cambiata l’impostazione giuridica e gli avvocati, anziché accusare i social per il tipo di contenuto postato sulle loro piattaforme, hanno scelto di attaccare il meccanismo di funzionamento di questi marchingegni elettronici come se si trattasse di un prodotto difettoso.

Il primo approccio si era sempre rivelato fallimentare perché la Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996 esonera le piattaforme da ogni responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti, mentre il secondo si è rivelato vincente.

Lo scroll infinito che non si interrompe mai, le notifiche progettate per creare urgenza e ansia da reazione, i video che partono da soli prima ancora che tu abbia deciso di guardarli, i filtri di bellezza integrati nell’interfaccia come se ritoccare il proprio viso fosse la normalità, sono alcuni degli elementi principali finiti sul banco dell’accusa.

I legali di Kaley, identificata anche come KGM, hanno sostenuto che questi non sono effetti collaterali, ma costituiscono l’essenza stessa del prodotto, il modo in cui è stato costruito, volutamente difettoso perché progettato per un cervello adulto, ma distribuito a bambini.

Dai documenti interni di Meta emersi durante il processo è emerso che i dirigenti sapevano, ma non hanno fatto nulla, anzi, hanno cavalcato l’onda. Sapevano che le ragazze di undici anni tornavano su Instagram con una frequenza quattro volte superiore a quella delle app concorrenti e che il confronto con corpi idealizzati nei feed produceva sofferenza

Social Media Lawsuits Kgm Motion Denied (1) 115KB ∙ PDF file Download Download

.Addirittura da una e-mail è emersa un’affermazione per cui per vincere con gli adolescenti bisognava”«portarli dentro da pre-adolescenti”.

KGM ha raccontato alla giuria di come, anno dopo anno, il suo rapporto con sé stessa si sia eroso, di come a scuola correva in bagno durante l’intervallo per controllare i like e di come non riuscisse a concentrarsi su niente altro che non fossero il feed.

Negli anni aveva sviluppato un dismorfismo corporeo che la portava a guardarsi allo specchio e a non riconoscersi, a meno che non fosse il filtro di Instagram a restituirle un’immagine accettabile. Da qui depressione, ansia, ritiro sociale.

Meta e Google hanno risposto che i problemi di KGM avevano radici più profonde e che i referti medici documentavano una situazione familiare difficile, con episodi di abuso fisico ed emotivo, ma alla giuria non è stato chiesto di stabilire chi avesse creato il disagio di Kaley, ma solo se l’uso compulsivo delle piattaforme ne fosse stato un «fattore sostanziale» e la risposta è stata sì.

L’avvocato della ragazza, Mark Lanier, nel corso di un’udienza ha mostrato alla giuria un documento di oltre dieci metri quadri che conteneva centinaia di selfie, spesso alterati da filtri di bellezza, pubblicati dalla sua assistita quando era molto piccola e nel corso dell’interrogatorio ha chiesto a Zuckerberg come fosse possibile che una ragazza al di sotto dei tredici anni potesse farlo, visto che non aveva l’età minima per usare Facebook.

Lo stesso legale, durante il processo ha pronunciato una frase destinata ad avere un’eco: «Come far sì che un bambino non lasci mai il telefono? Si chiama ingegneria della dipendenza».

Ed è questo il punto. Le aziende hanno messo in atto una vera ingegneria della dipendenza, di cui dobbiamo prendere atto il prima possibile e da cui dobbiamo rifuggire con tutte le nostre forze.

Il risarcimento danni di 6 milioni di dollari, di cui Meta dovrà pagare il 70 per cento, sono ben poca cosa per aziende di queste dimensioni, ma ciò che conta è il principio giuridico che si è affermato, che fa di questa sentenza un “bellwether”, un precedente importante, un segnale forte di ciò che potrebbe accadere su scala molto più vasta.

Negli Stati Uniti sono infatti pendenti circa duemila procedimenti contro le grandi piattaforme social promosse dalle famiglie di molti minori e in tutti si farà riferimento a questa decisione.

Google e Meta si sono detti sbalorditi e hanno già dichiarato che presenteranno appello, ma qualcosa si sta muovendo in modo forte e deciso.

Il giorno prima del verdetto californiano, una giuria del New Mexico aveva già condannato Meta a pagare 375 milioni di dollari per non aver protetto i minori dai predatori sessuali su Instagram e Facebook.

Due verdetti in due giorni, in due Stati diversi, su teorie giuridiche diverse ma convergenti. Qualcosa sta accadendo.

Lascia un commento

Su Appunti leggi anche

Guarda il video-podcast di Appunti di Geopolitica

Guarda l’intervista a Michael Walzer

Regala un'iscrizione