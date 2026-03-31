Quello che può succedere - nell’analisi della FAO - è che Paesi già molto poveri si trovino ad avere costi più alti dell’energia e a non avere i fertilizzanti necessari quando serve per sostenere la produttività dei terreni, col risultato che gli agricoltori si impoveriranno, produrranno meno e dovranno vendere a prezzi più alti

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Ormai è chiaro che Donald Trump non è una fonte affidabile per capire quali sono gli sviluppi che dobbiamo aspettarci in Iran: ora promette distensione e trattative, ora minaccia di colpire le infrastrutture energetiche dell’Iran peggiorando la crisi in corso, ora pondera l’invasione di terra con migliaia di soldati, comunque troppo pochi per un Paese da 90 milioni di abitanti.

Dunque, l’unica cosa che ha senso fare per ragionare su quanto ci attende è analizzare la dinamica della possibile evoluzione delle conseguenze economiche di una guerra che, dopo tre settimane di combattimenti, non sarebbe più classificabile come breve anche se finisse domani.

La stima dell’Ocse per il Pil dell’Italia è di una crescita dello 0,4 per cento del Pil con petrolio a 100 dollari e uno shock sui prezzi che si riassorbe in sei mesi, ma a seconda dell’istituto che fa le previsioni si hanno risultati molto diversi.