Remunerare l’avvocato in funzione dell’esito più gradito allo Stato solleva problemi di compatibilità con il diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, diritto che rischia di essere piegato a una logica di risultato politico Vitalba Azzollini

Il governo Meloni si è messo in una situazione complicata con l’ennesimo decreto Sicurezza, arricchito di una norma che in teoria doveva portare un po’ del consenso perduto con il referendum sulla Giustizia e che invece è diventata una certificazione delle difficoltà di questa fase.

In estrema sintesi: in un decreto già approvato dal Consiglio dei ministri ma ancora da convertire in Parlamento, hanno infilato una norma che potrebbe costringere il Quirinale a non firmare il provvedimento per manifesta incostituzionalità. E dunque preparano, in parallelo, un altro decreto contestuale per correggere il primo.

Un pasticcio mai visto, per una norma che ha fatto arrabbiare tutti, cioè il premio di 615 euro agli avvocati che convincono i loro assistiti in procedimenti di espulsione o trattenimento in un centro provvisorio ad aderire a programmi di rimpatrio volontario.

Finora le polemiche si sono concentrate sull’aspetto giuridico e costituzionale, ma è l’analisi economica che dovrebbe far retrocedere anche il governo, perché dimostra che è una proposta assurda e non “di buon senso” come sostiene Giorgia Meloni.