Gli algoritmi delle piattaforme consentono di indirizzare la discussione e favorire certi contenuti a danno di altri, l’intelligenza artificiale permette di produrre un flusso infinito di immagini, testi e video verosimili che inondano i nostri feed e rendono impossibile distinguere i fatti indiscutibili da quelli “alternativi”

Vi ricordate i “fatti alternativi”? Era il 2017 quando la consulente della Casa Bianca di Donald Trump Kellyanne Conway, spiegava che nella diatriba sul confronto tra le inaugurazioni del primo mandato di Barack Obama e di quello di Trump c’era il diritto di presentare i fatti in modo diverso.

Le foto sembravano dare torto a Trump che si vantava di folle senza precedenti chiamate ad applaudirlo, ma ci possono essere “fatti alternativi” che legittimano interpretazioni diverse. Erano gli anni, quelli ormai lontani del primo Trump e della Brexit, in cui si discuteva di “post verità”.

Il timore era che i politici più populisti e i demagoghi fossero in grado di far passare narrazioni prive di basi concrete, basate su dati manipolati e inventati.

Viene da rimpiangere quei tempi in cui ci preoccupavamo soltanto dei “fatti alternativi” prodotti dal potere.

Oggi tutti sono diventati produttori di “fatti alternativi” e di post-verità.

Lo dimostra l’ultima polemica, intorno al caso di Francesca Albanese, la sempre più controversa relatrice speciale dell’ONU per i territori occupati in Palestina.