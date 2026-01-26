Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Gabriella Baldini
Gabriella Baldini
4d

Proposta indecente: allora un milione faceva scandalo, oggi un miliardo per l’anima digitale è innovazione

Khaby Lame ha venduto la sua identità digitale per quasi un miliardo di dollari. Non i suoi video o i diritti d’immagine ma la possibilità stessa di replicarlo all’infinito attraverso l’intelligenza artificiale. Un “gemello digitale” che potrà produrre contenuti, fare gesti, esprimersi con il suo volto e la sua mimica senza che lui debba muovere un dito. Per sempre.

Dovremmo riconoscere questa storia. L’abbiamo raccontata per secoli.

Faust vende l’anima a Mefistofele in cambio di conoscenza e potere. Dorian Gray cede la sua capacità di invecchiare a un ritratto maledetto. Robert Redford in “Proposta indecente” offre un milione di dollari a una coppia per passare una notte con la moglie.

In tutti questi racconti c’è il senso del tragico. Faust è dannato, Dorian Gray impazzisce, la coppia si distrugge. Il patto ha sempre un prezzo morale. Vendere un pezzo di sé è una trasgressione, un varco oltre il quale qualcosa di essenziale si perde.

Nel 1993 un milione per una notte faceva scandalo. Era una proposta indecente. Oggi quasi un miliardo per cedere la propria identità replicabile in eterno è un ottimo affare. Nessuna lacerazione morale. Solo clausole contrattuali, strategie di exit, tutele sui dati biometrici.

Il diavolo non si presenta più con corna e zoccoli. È una holding offshore, un contratto di trecento pagine, un comunicato stampa. Non offre conoscenza proibita, offre liquidità e “adeguamento al mercato per non essere estromessi dal nuovo business”

L’articolo lo spiega con freddezza tecnica: non si tratta più di diritto d’immagine, ma di “trattamento di dati biometrici”, “clausole sulla durata”, “obblighi di spegnimento”. Stiamo comprando l’essenza comunicativa di una persona e la descriviamo come un problema di tutela dei tratti distintivi.

Khaby Lame è famoso per gesti spontanei, per un linguaggio corporeo che non ha bisogno di parole. Ora quella spontaneità diventa dataset, quella presenza diventa template, quell’unicità diventa prodotto riproducibile. Anche,soprattutto, quando lui non ci sarà più.

Il punto non è giudicare lui. Di fronte a una cifra del genere, chi può dire con certezza cosa farebbe? Il punto è che abbiamo perso il linguaggio per descrivere quello che sta succedendo.

Nei miti classici il patto era chiaramente sbagliato, anche se comprensibile. Qui invece? “Se sia un bene o un male non spetta a noi dirlo”, si legge nell’articolo. Come se fosse neutro.

Quando l’orrore perde il suo nome, quando la vendita dell’identità diventa “innovazione”, significa che abbiamo già perso qualcosa di fondamentale.

In “Proposta indecente” la coppia alla fine rifiuta i soldi e cerca di ricostruire quello che ha perso. Era fiction, ma almeno lì era ancora possibile dire “no”, ancora possibile pensare che ci fossero cose che il denaro non dovrebbe comprare.

Oggi quel “no” sembra archeologico. Non perché sia impossibile dirlo, ma perché dirlo significa “essere estromessi”. E questa è la vera proposta indecente del nostro tempo: non quella che ci viene fatta, ma quella che abbiamo smesso di riconoscere come tale.

Rispondi
Condividi
1 risposta
Avatar di Simone
Simone
5d

Io conosco bene le case popolari di Chivasso, provincia di Torino, in cui ha vissuto per anni Khaby Lame. A me, prima ancora dei corretti ragionamenti sull'identità digitale, impressiona il fatto che in tre anni sia passato dalle scenette simpatiche in tinello con l'acqua Guizza da 20 cent al Lidl in bella vista a vendere la sua immagine o quel che vuole per 975 milioni di euro. Scusate ma di fronte a questo ogni altra notazione è per me del tutto secondaria, poi parliamone pure

Rispondi
Condividi
Un altro commento...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura