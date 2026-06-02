Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Paolo Bisol
2h

Ottima introduzione a una giornata degna di essere celebrata con il Presidente della Repubblica.

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Gianluca
4h

A Milano il 2 giugno piove e pioverà tutto il giorno. Governo ladro! Auguri Aida, come sei bella ...

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Ancora 2 commenti...

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Assolutamente, procediamo.

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