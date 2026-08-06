OpenAI, Anthropic e Google cercano di difendere la propria posizione di dominio limitando la sfera di azione dei concorrenti. Per ottenere questo risultato è necessaria una strategia di drammatizzazione: da una parte amplificare le notizie sui rischi dei nuovi modelli di IA e dall’altra far notare che in questo contesto pericoloso i modelli “aperti” dei cinesi possono più facilmente essere utilizzati in modo malevolo Enrico Pedemonte

La crescita dell’intelligenza artificiale divide il mondo in due categorie contrapposte: i credenti e gli scettici.

I primi prendono per oro colato le previsioni trionfalistiche e catastrofiste (che come vedremo sono due facce della stessa medaglia) di molti leader delle principali società di IA; i secondi vedono queste previsioni come esagerazioni pompate per ragioni di marketing, con l’obiettivo di convincere gli investitori che si tratta di tecnologie destinate a risolvere tutti i problemi del mondo.

Queste due posizioni sono emerse in maniera netta negli ultimi giorni, quando OpenAI ha pubblicamente ammesso che due dei suoi modelli hanno hackerato a sua insaputa il sito di Hugging Face; e, pochi giorni dopo, quando oltre 1.300 dipendenti delle principali società di IA (OpenAI, Anthropic, Google, Meta e altre) hanno chiesto al Congresso di “sostenere uno sforzo internazionale” per governare l’evoluzione delle ricerche di frontiera nel settore, accompagnando questo invito con previsioni terrificanti sulle possibili conseguenze delle nuove tecnologie.

Il mondo dell’IA sta giocando la scommessa infrastrutturale più costosa della storia con investimenti privati che superano ormai i mille miliardi di dollari. Con questi interessi in gioco ogni parola spesa dai protagonisti va valutata con attenzione. Per questo è utile ricostruire i fatti e interpretare le narrazioni che vengono costruite.

La strategia dell’allarme

Facciamo un passo indietro di qualche mese.

Il 7 aprile Anthropic rivela che il suo modello Mythos, non ancora rilasciato, ha imparato a individuare (da solo) oltre diecimila falle nella sicurezza dei sistemi informatici più importanti.

La dichiarazione mette in allarme centinaia di organizzazioni in tutto il mondo (dalle banche ai ministeri) che avvertono il rischio di essere hackerate.

Il 4 giugno Anthropic pubblica un documento (When AI Builds Itself) nel quale sostiene che presto l’IA potrebbe essere in grado di auto-migliorarsi, e quindi di costruire modelli sempre più potenti, senza la necessità di una supervisione umana.

In questo documento Anthropic chiede che vengano create le condizioni per una “pausa” a livello globale nello sviluppo di nuovi modelli IA.

Il 9 giugno Anthropic rende disponibile Mythos 5 a un gruppo selezionato di aziende. Tre giorni dopo, il governo ne vieta l’accesso ai cittadini stranieri (anche dentro gli Stati Uniti, temendo che cada nelle mani di servizi segreti stranieri), una decisione che spinge Anthropic a disattivare il modello per tutti i clienti.

Negli stessi giorni, su richiesta del governo, OpenAI ritarda il rilascio del suo nuovo modello (GPT-5.6 Sol).

I diktat della Casa Bianca hanno conseguenze politiche. In Cina i laboratori di IA esultano affermando che i loro modelli restano a disposizione del mondo mentre quelli dei concorrenti americani vengono spenti.

In Europa molti politici sottolineano la necessità di poter contare su tecnologie sovrane di IA.

Il primo luglio Anthropic, ottenuto il via libera del governo, ripristina l’accesso ai suoi modelli.

Il 21 luglio, OpenAI rivela che i propri agenti di IA sono sfuggiti dall’ambiente chiuso (in linguaggio tecnico: sandbox) in cui erano confinati, hanno raggiunto la rete Internet e hanno hackerato i server di Hugging Face, una start-up di IA.

In realtà la “fuga” è avvenuta dieci giorni prima e i tecnici di OpenAI ne sono venuti a conoscenza solo grazie alla denuncia di Hugging Face che il 16 luglio si è accorta dell’hackeraggio e si è rivolta alle forze dell’ordine. Lentamente emergono i contorni dell’evento.

Durante un test interno, i tecnici di OpenAI avevano chiesto a due dei modelli più potenti (GPT-5.6 Sol e un altro, non ancora rilasciato) di risolvere circa 900 sfide progettate per verificare se i modelli sono in grado di penetrare i punti deboli dei software utilizzati in rete.

Ma i due modelli, invece di risolvere autonomamente il problema, hanno deciso di “barare” (questo è il termine usato da OpenAI per spiegare l’incidente): hanno identificato i punti deboli dell’ambiente in cui erano confinati, hanno raggiunto Internet e hanno violato i server di Hugging Face, scommettendo di trovare la soluzione al problema negli archivi di questa azienda.

Hugging Face non è un’azienda qualunque: è una piattaforma che ospita oltre un milione di modelli di intelligenza artificiale.

L’impatto sull’opinione pubblica

Kate Klonick, docente di diritto alla St. John’s University, illustra tre diversi tipi di reazioni (sul sito Lawfare).

I trionfalisti: sottolineano il potenziale di queste tecnologie. Lo stesso direttore di Hugging Face (il sito hackerato) si dichiara positivamente sbalordito da quanto è accaduto, dimostrazione dei progressi incredibili registrati dagli ultimi modelli di IA. I catastrofisti: sostengono che l’efficacia dei nuovi modelli da un lato rende manifesta la minaccia rappresentata da un’IA sempre più “intelligente” e dall’altro dovrebbe spingere verso un accordo internazionale per frenare il suo sviluppo. Sono in molti a paragonare i nuovi modelli IA alle armi biologiche che sono rigidamente regolamentate da accordi internazionali. I moderati. Molti esperti si dichiarano meno preoccupati del rischio derivante dai modelli e più preoccupati di ciò che l’incidente rivela sugli esseri umani che costruiscono e gestiscono i modelli.

La stessa OpenAI, nel blog aziendale, ammette di aver abbassato le barriere di sicurezza dei nuovi modelli per eseguire i test. In altri termini, alla bravura dei nuovi modelli potrebbe associarsi la negligenza degli ingegneri di OpenAi.

Sul Financial Times Jake Moore, esperto di sicurezza informatica, appena informato dell’incidente, prevede che OpenAI utilizzerà la violazione come strumento di marketing.

Ricorda che anche la rivale Anthropic, alcuni mesi prima, aveva tratto vantaggio dall’annuncio che il suo nuovo modello aveva individuato migliaia di punti di debolezza nei software in uso sul web: «Non credo che OpenAI avesse una storia analoga da raccontare e forse stava aspettando qualcosa del genere».

La narrazione dell’azienda sembra confermare queste aspettative: nel suo blog sottolinea che i nuovi modelli sono stati così capaci e autonomi da essere riusciti a trovare la strada per uscire su Internet in modo da portare a termine il compito richiesto; sono così bravi che l’azienda hackerata è diventata cliente e collaboratrice di OpenAI.

Dunque non c’è da stupirsi che siano in molti a scatenarsi sui social accusando OpenAI di avere orchestrato l’incidente per dimostrare le straordinarie capacità dei nuovi modelli, proprio nel momento in cui la stella dell’azienda sembra oscurata dai successi della concorrente Anthropic, a pochi mesi dalla quotazione di entrambe in Borsa.

Io credo che questa lettura complottista sia sbagliata. Tutti gli analisti più seri concordano sul fatto che la violazione ci sia effettivamente stata e non sia stata orchestrata. Ma anche che poi, nel raccontare al mondo la dinamica dei fatti, OpenAI abbia utilizzato l’episodio come strumento pubblicitario.

John Thickstun, sul Guardian, nota che si tratta di uno schema di comunicazione ricorrente: già nel febbraio 2019 OpenAI, allora quasi sconosciuta, dichiarò che il suo nuovo modello GPT-2 era troppo pericoloso per essere rilasciato.

In questo modo Sam Altman fu in grado di generare uno straordinario clamore all’interno della comunità della Silicon Valley e, nel luglio di quell’anno, Microsoft investì un miliardo di dollari nell’azienda.

Il futuro? L’Apocalisse

Negli ultimi tre anni è diventato normale ascoltare i leader delle più importanti aziende di IA affermare che presto le nuove tecnologie diventeranno molto più intelligenti degli esseri umani, distruggeranno milioni di posti di lavoro, risolveranno i problemi più gravi della società ma potrebbero anche portare all’estinzione dell’intera umanità.

L’incidente di Hugging Face è l’ultimo capitolo di questa saga.

Di fronte a un incidente reale (la fuga su Internet di un modello che ha poi hackerato un sito web) l’istinto dell’azienda è stato quello di ribaltare il proprio fallimento nella narrazione della propria potenza. E siccome la quotazione in Borsa dell’azienda (IPO) è prevista per i prossimi mesi, è facile prevedere che questo insuccesso verrà usato come strumento pubblicitario per gli investitori.

A questo punto arriva forse il fatto più rilevante: il 29 luglio 1.324 dipendenti delle principali società di IA (OpenAI, Anthropic, Google e Meta) firmano una petizione (Pacing the Frontier) per chiedere al Congresso Usa di sostenere un quadro internazionale che consenta di rallentare lo sviluppo delle tecnologie di IA.

I firmatari riconoscono che nessuna singola azienda può permettersi di rallentare in presenza di una competizione sempre più intensa, specie da parte dei laboratori cinesi. Sam Altman non firma la petizione (al contrario di Dario Amodei, il leader di Anthropic), anche se assicura di avere contribuito a scriverla.

Nel testo (molto breve) della lettera si legge:

“Le principali aziende mondiali nel campo dell’IA ritengono di essere vicine all’automazione della ricerca in questo settore. È difficile prevedere con esattezza in che misura ciò accelererà il progresso dell’IA, ma esiste il rischio concreto che lo sviluppo di tali capacità acceleri rapidamente al punto da superare la nostra capacità di comprendere o controllare i sistemi che ne deriveranno.”

La proposta finale è un capolavoro diplomatico: “Chiediamo che il governo degli Stati Uniti sostenga uno sforzo internazionale volto a sviluppare gli strumenti tecnici e di governance necessari per regolare in modo mirato il ritmo dello sviluppo dell’IA automatizzata all’avanguardia.”

Si lancia l’allarme ma non si formulano proposte precise. Si chiedono regole ma non si dichiara quali. È evidente la preoccupazione che nuove norme, se applicate solo alle aziende americane, possano favorire la concorrenza cinese.

Molti ricercatori, in calce, rilasciano dichiarazioni apocalittiche.

Leo Gao (dello staff tecnico di OpenAI) paragona l’imminente «esplosione dell’intelligenza» a una «reazione nucleare a catena fuori controllo».

Alex Zhao (ricercatore di OpenAI) paragona la corsa di oggi al Progetto Manhattan, avvertendo che il timore di rimanere indietro potrebbe spingere i governi a tollerare rischi catastrofici. Matthew Rahtz, ricercatore di Google, chiede un migliore coordinamento tra le aziende “per evitare danni catastrofici”.

Will Yager, di Anthropic, scrive: “Proprio come la scissione dell’atomo, l’intelligenza artificiale racchiude in sé un potenziale sia di benefici immensi sia di rischi immensi. Il mondo dovrebbe prendersi il tempo necessario per affrontare la questione nel modo giusto.”

La guerra ai concorrenti cinesi

Sullo sfondo delle narrazioni fin qui elencate c’è un problema sempre più rilevante: la concorrenza della Cina.

Il governo americano discute sulla possibilità di vietare i modelli cinesi, un’ipotesi che sembra favorire gli interessi di aziende come Anthropic e OpenAI. A sostegno di questa richiesta emergono due tesi.

La prima è che le aziende sostenute da Pechino stiano minacciando la leadership americana nel settore grazie a un processo chiamato “distillazione”, che prevede di inviare milioni di interrogazioni ai modelli d’avanguardia e “copiare” i risultati ottenuti.

In altri termini, mentre Anthropic e OpenAI addestrano i propri modelli analizzando - grazie a una enorme e costosa potenza di calcolo - miliardi di testi trovati in rete, le aziende cinesi si limitano a interrogare i modelli avanzati americani e a usare le risposte per addestrare i propri modelli.

Questo comportamento si configura come furto di proprietà intellettuale, tanto da spingere a proibire i modelli cinesi? Non è facile rispondere a questa domanda.

È forse legittimo che i grandi modelli americani si addestrino raccogliendo tutti i dati disponibili in rete? Non sono forse due modi diversi per violare le proprietà intellettuali di altri?

C’è da aggiungere un altro elemento per capire la complessità del quadro che abbiamo davanti. I modelli di Anthropic e OpenAI sono “chiusi”: l’utente non ha accesso ai miliardi di numeri che il modello ha accumulato durante l’addestramento (in gergo tecnico: i “pesi”), e può usarlo soltanto collegandosi ai server dell’azienda, che vede cosa ci fa e può interrompere il servizio quando vuole.

I migliori modelli scaricabili del mondo, invece, sono oggi quasi tutti cinesi: DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM che pubblicano i pesi, e in questo modo consentono a chiunque di scaricare il modello, farlo girare sul proprio computer, modificarlo e rivenderlo senza chiedere permesso a nessuno. Nessun governo può li spegnere a distanza.

Il caso di Hugging Face spiega bene la differenza tra i due approcci.

Yacine Jernite di Hugging Face ha raccontato a CNBC che l’azienda ha provato a usare Fable 5 (di Anthropic) per analizzare l’attacco, ma è stata bloccata perché le protezioni hanno impedito al modello di capire che Hugging Face si stava difendendo.

Così l’azienda ha dovuto ripiegare su un modello “aperto” cinese (GLM 5.2 di Z.ai) che invece ha funzionato.

Anthropic e OpenAi vogliono far passare l’idea che l’IA sia così pericolosa che solo pochi protagonisti affidabili (e quindi “chiusi”) debbano poter avere la possibilità di agire sul mercato; i sistemi “aperti” come quelli cinesi dovrebbero essere proibiti perché potrebbero essere scaricati, modificati e utilizzati da malintenzionati.

Di fronte alla notizia secondo cui l’amministrazione Trump starebbe valutando di vietare e sanzionare i modelli cinesi, 25 società (tra cui Nvidia, Microsoft, Meta, Dell, IBM, Palantir) si sono opposte: hanno firmato una lettera aperta per chiedere di non imporre “restrizioni premature” sui modelli “aperti”.

A non firmare sono stati OpenAI, Anthropic e Google, le tre società oggi all’avanguardia nel settore che difendono i loro modelli “chiusi”.

Mark Zuckerberg (amministratore delegato di Meta) ha dichiarato che limitare i modelli di frontiera sarebbe un modo per concentrare il potere in poche mani.

Una dichiarazione quasi ridicola da parte di un personaggio che ha costruito un monopolio sui social network che vanta oltre tre miliardi di utenti nel mondo. Ma esprime bene la lotta in corso: OpenAI, Anthropic e Google cercano di difendere la propria posizione di dominio limitando la sfera di azione dei concorrenti.

Per ottenere questo risultato è necessaria una strategia di drammatizzazione: da una parte amplificare le notizie sui rischi dei nuovi modelli di IA e dall’altra far notare che in questo contesto pericoloso i modelli “aperti” dei cinesi possono più facilmente essere utilizzati in modo malevolo.

Può sembrare ridicolo che i leader americani dell’IA abbiano adottato tecnologie “chiuse” (e autoritarie) mentre quelle cinesi hanno scelto di abbracciare uno sviluppo “aperto”. Ma, come sempre, ognuno difende i propri interessi.

Quanto detto fin qui non nega il fatto che i nuovi modelli di IA, sfornati a ritmo sempre più incalzante dalle aziende d’avanguardia, possano essere pericolosi. Ma offre qualche elemento di quadro per capire che quando aziende valutate migliaia di miliardi di dollari usano toni apocalittici sul futuro del mondo e si descrivono come l’unica ancora di salvezza, forse è il caso di usare un briciolo di scetticismo nel valutare quello che sta accadendo.

Kate Klonick chiude la sua lunga analisi sul caso Hugging Face con un’indicazione che mi sento di condividere: “I modelli non sono sfuggiti al controllo perché sono degli dei. Sono sfuggiti perché qualcuno ha lasciato la porta aperta. Il Congresso dovrebbe regolamentare quella porta”.

Un modo serio per riportare i piedi per terra e indicare che forse basterebbe trattare le società di intelligenza artificiale come le altre: obbligarle a rendere pubblici tutti gli incidenti, applicare regole di responsabilità verso terzi, renderle soggette a audit indipendenti, applicare queste regole anche a quanto accade nei laboratori e così via. Insomma, trattarle come aziende normali.

Invece sta passando l’idea che l’intelligenza artificiale sia il nuovo mondo che non può essere regolato. Esattamente come accadde negli anni Novanta per le aziende che stavano nascendo sul web: allora finì malissimo.

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