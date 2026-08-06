Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Pietro Coretto
Pietro Coretto
4m

Fortunatamente esiste "Appunti", grazie!

Mi occupo scientificamente di cose che fanno funzionare l'intelligenza artificiale e uso sistemi multi-agente nel lavoro di tutti i giorni: proprio per questo il dibattito pubblico mi sembra ormai più vicino al linguaggio del marketing che a quello della scienza.

Prendiamo le storie sugli agenti che mentono, ricattano, sabotano lo spegnimento, evadono dalla sandbox. Arrivano quasi sempre senza il minimo corredo tecnico: niente codice, niente protocollo sperimentale, niente condizioni iniziali, niente prompt completi, nessuna replica indipendente. In qualsiasi altro campo un esperimento che nessuno può verificare vale zero; qui diventa una notizia globale nel giro di un'ora. Siamo veramente stanchi.

Trovo poco convincente anche l'idea che i modelli aperti siano per definizione i più pericolosi.

Direi piuttosto il contrario. Pubblicare i pesi non significa solo poterli usare liberamente: significa ispezione, audit indipendenti, verifica del comportamento, vulnerabilità che emergono in pubblico invece di restare in un registro interno all'azienda. La sicurezza per segretezza è un principio che la storia dell'informatica ha già visto fallire parecchie volte.

E l'episodio raccontato qui lo illustra bene: Hugging Face, sotto attacco, non riesce a farsi aiutare dal modello chiuso e deve ripiegare su uno aperto.

Consiglio ai miei studenti di usare sempre applicazioni a codice aperto (browser, password manager e simili), non perché siano gratuite ma perché vengono validate in modo trasparente da migliaia di tecnici che passano la vita a caccia di bugs.

Io penso che l'idea che i governi debbano restare a bordo campo e lasciare il settore al mercato è una pura follia. L'intelligenza artificiale sta diventando un'infrastruttura al pari dell'energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti; e per infrastrutture del genere non ci siamo mai limitati a regolarne l'uso, abbiamo sempre discusso anche di chi le costruisce e di chi le possiede.

Lo stato la deve regolare prima di tutto, e ci deve mettere il capitale con quote non trascurabili.

C'è poi un aspetto che nel dibattito quasi non compare mai.

Le fondamenta matematiche, statistiche e algoritmiche di questi sistemi vengono da decenni di ricerca finanziata in larga parte con denaro pubblico e prodotta in università ed enti di ricerca.

Le aziende ci hanno messo un'ingegneria straordinaria e una potenza di calcolo che nessun dipartimento potrà mai permettersi, ma il know-how di base non è nato nei loro consigli di amministrazione, è nato nelle università stratificando decenni e decenni di ricerca.

Il risultato è che il pubblico paga la ricerca fondamentale, il privato ne incassa il valore, e le stesse università che quel patrimonio hanno contribuito a costruirlo comprano oggi licenze molto costose per usare strumenti che vi si appoggiano.

È necessario che questi temi siano portati all'ordine del giorno con la massima urgenza, e ringrazio Appunti per questo impegno.

Rispondi
Condividi
Avatar di Lachenal
Lachenal
33m

Domanda tecnica: quali sono i termini originali (inglesi?) per 'barare' e 'distillazione'? Grazie

Rispondi
Condividi
Un altro commento...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Crea il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura