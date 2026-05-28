Il futuro dell’Europa non è deciso. Ma una cosa è chiara: in un mondo di imperi, l’Europa può sopravvivere solo se resta unita e ricorda perché è stata costruita. La potenza oggi è necessaria. Ma se l’Europa impara il linguaggio della potenza dimenticando il linguaggio delle regole, avrà perso proprio ciò che la rende degna di essere difesa.

Nathalie Tocci