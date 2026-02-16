Appunti - di Stefano Feltri

Cristina_M
1h

Grazie, ho letto con grande interesse.

Eugenio Bruti Liberati
37m

Condivido al cento per cento. Aggiungerei solo un riferimento alla necessità che l'Unione europea promuova più di quanto abbia fatto sinora la giustizia sociale e lo sviluppo culturale. L'ordoliberalismo davvero non basta più, o meglio non è mai bastato.

In ogni caso, complimenti a Roberto Tamborini per il bel post.

