Nella fitta nebbia che grava sul mondo sembra di intravedere quale nuovo “ordine” mondiale abbiano in mente Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping: chiamiamolo Yalta 2.0. Un mondo di potenze globali in equilibrio politico-strategico-militare.

Se le potenze globali saranno due, Stati Uniti e Cina, o tre con la Russia, come sogna (s’illude?) Putin, si vedrà.

Trattandosi di forme diverse d’intreccio tra capitalismo privato e potere politico, come spiegato da Branko Milanovic in Capitalismo contro capitalismo, le linee di conflitto o coesistenza non saranno più quelle della Guerra Fredda, ma quelle degli interessi nazional-capitalistici, com’è sempre stato tra la metà del XIX e la metà del XX secolo.

Sappiamo già che in questo tipo di equilibrio non ci sono regole del gioco e arbitri, ma solo negoziati tra potenze di pari rango.

Vengono svuotate, o scompaiono, le istituzioni multilaterali e sovranazionali (ma la Cina, per ora, non sembra di questo parere).

Vengono definite in maniera precisa le rispettive zone d’influenza, aree cuscinetto e simili, e chi le abita deve accettare una sovranità limitata in maniera più o meno coercitiva.

Il cuore della “questione Ucraina” è questo, come rivela ormai chiaramente la piega che stanno prendendo le trattative tra Putin e Trump. Poi sarà il turno di Taiwan.

Quanto ai sovranisti di secondo e terzo rango sparsi nel resto del mondo, godranno la sorte che meritano i tacchini che votano per il Natale.

Il bivio per l’UE

Winston Churchill , il presidente Franklin D. Roosevelt e il maresciallo Joseph Stalin – posano per una fotografia di gruppo davanti al Palazzo di Livadija durante la Conferenza di Yalta - da Wikipedia

Se il mondo è incamminato verso Yalta 2.0, la più grossa pietra d’inciampo è l’Unione europea (UE). Washington e Mosca sono molto esplicite e conseguenti su questo punto, Pechino usa toni più sfumati e lascia porte socchiuse.

Il tema è se la UE sia destinata a degradarsi nella “Europa delle Nazioni”, un’ arena di accordi e disaccordi tra stati sovrani dediti al proprio interesse nazionale, oppure se sia, voglia essere, un presidio per la riconciliazione tra capitalismo e democrazia.

Una sfida vitale ma estremamente impegnativa non solo per la forza delle pressioni esterne ma anche, se non soprattutto, per via delle debolezze interne.

Il quadro politico europeo si è costantemente deteriorato a partire dalla cattiva gestione della crisi finanziaria mondiale del 2007-08 e del successivo decennio.

La volontà politica per procedere verso il rafforzamento dell’integrazione europea e della identità dell’Unione si è affievolita, mentre si è rafforzata la spinta sovranista − il Nazionalismo 2.0 analizzato da Sergio Fabbrini nel suo ultimo lavoro − che ha trovato il proprio incubatore nel Consiglio europeo dove siedono, e decidono (all’unanimità), i capi di stato e di governo.

Ciò è avvenuto, sta avvenendo, non solo perché si sono rafforzati i partiti apertamente avversi all’integrazione europea − i sovranisti maleducati − ma soprattutto perché i partiti ufficialmente europeisti, e ossequiosi con le istituzioni europee, quando ancora governano nei maggiori paesi, sono a loro volta diventati sovranisti, sovranisti perbene.

I vertici del mondo economico europeo spingono nella direzione della competizione per imitazione degli Stati Uniti e della Cina.

Per farlo reclamano un alleggerimento degli standard della concorrenza, della qualità di governo delle imprese, della sicurezza sociale, alimentare, ambientale, digitale, personale.

Ma davvero vogliamo credere che gli imprenditori del capitalismo cinese siano più liberi degli europei, o che il capitalismo americano stia funzionando a meraviglia?

Dispiace che i due documenti di maggior impatto mediatico prodotti ultimamente dalla UE, i Rapporti delle commissioni coordinate da Enrico Letta sul mercato unico e da Mario Draghi sulla competitività, diano l’opportunità a queste voci che si levano dal mondo economico di fregiarsi di autorevoli citazioni.

Ma, mentre i due Rapporti sottolineano con forza che cambiamenti di questa portata richiedono un salto in alto verso un’UE più sovranazionale, tanto i sovranisti maleducati quanto quelli perbene ne hanno tratto occasione per muoversi, e far muovere la Commissione europea, nella direzione opposta, per ritrasferire poteri e prerogative ai governi nazionali.

Basta vedere com’è stato ristrutturato il misero bilancio comunitario pluriennale, e soprattutto il presunto nuovo “Asse Roma-Berlino” annunciato nel castello di Alden Biesen in occasione del vertice europeo o non-si-sa-bene-cosa del 12 febbraio.

La strategia della competizione per imitazione è erronea alla radice. In un mondo di hard powers porterebbe alla dissoluzione dell’UE.

L’Europa delle Nazioni che ha debuttato ad Alden Biesen sarebbe una congerie di staterelli nell’orbita di qualcun altro.

L’unica strategia vitale, che con tenacia devono costruire le forze politiche genuinamente votate al bene dei propri cittadini, è quella che va nella direzione opposta.

Unirsi più strettamente per fare della UE una potenza leggera, attrattiva per chi in Europa e nel mondo desidera prosperità con equità e giustizia, cooperazione e sicurezza, la forza del diritto anziché il diritto della forza.

Il soft power è la genuina arma europea che gode di supremazia su scala globale. Si misura con la capacità di attrazione: il nucleo originario del Trattato di Roma del 1957 era di sei membri, se ne sono via via aggiunti ventidue, uno solo è uscito, e attualmente i candidati all’ammissione sono nove.

Si misura con la partecipazione ai maggiori organismi di cooperazione internazionale; con la rete di propri accordi di cooperazione e libero scambio; con il primo posto nella erogazione di aiuti allo sviluppo e assistenza umanitaria.

Si misura con la capacità di far rispettare, a chi vuole entrare in un mercato di quattrocentocinquanta milioni di persone, i nostri standard di sicurezza merceologica e ambientale (che vuol dire difesa della salute, dei gusti e delle eccellenze territoriali) e le nostre regole di tutela della concorrenza (che oggi ha molto a che fare con la libertà e la democrazia).

Quattrocentocinquanta milioni di cittadini che costituiscono anche la più grande comunità umana del pianeta convivente in pace e benessere, con pieno godimento delle fondamentali libertà civili, economiche e politiche.

Insomma tutto quel che ha dato vita, pur tra molti limiti, al modello sociale europeo, che costituisce uno dei (pochi) elementi identitari di “noi europei”.

La supremazia mondiale in questi ambiti si va rafforzando nella misura in cui gli Stati Uniti se ne stanno ritirando. Lasciare il campo proprio ora sarebbe una resa suicida.

