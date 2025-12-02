Lettera sulla presenza di un editore neofascista a Più Libri Più Liberi
Serve una riflessione sull’opportunità della presenza di questo genere di contenuti in una fiera che dovrebbe promuovere cultura e valori democratici
Da autrici, autori, case editrici, e naturalmente persone che frequentano le manifestazioni culturali di questo paese, siamo rimasti sorpresi nello scoprire che, tra gli stand della fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, quest’anno abbia trovato spazio Passaggio al Bosco, casa editrice il cui catalogo si basa in larga parte sull’esal…