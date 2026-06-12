Appunti - di Stefano Feltri

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Avatar di Claudio Livolsi
Claudio Livolsi
3h

L'ostilità di Telese verso la Picierno è storia vecchia, la favola della "pupilla di De Mita" è cosa che si raccontano nei centri sociali e nei meetup grillini da anni. La verità è che molti nel PD hanno dimenticato che il PD fu fondato mettendo insieme la sinistra DC e il PDS, anzi i DS, i quali erano molto più di buonsenso dei gruppettari che oggi dominano il PD e che sembrano fuoriusciti da una assemblea di liceali. L'idiozia del disarmo (o meglio del far finta di niente e non spendere nel riarmo come stanno facendo tutti i paesi seri di fronte alla Rusdia neoimperialista) è il classico esempio di idiozia che nessuno nei DS o nel PCI avrebbe mai permesso. Non è la Picierno che è uscita dal PD, è il PD di oggi che è uscito dal suo binario per entrare in quello di Rifondazione, subendo in maniera supina le assurdità dei 5 stelle (che peraltro Schlein scoprirà presto che sono un partito di ultradestra non molto diverso da quello di Vannacci)

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1 risposta
Avatar di Di masi Fortunato
Di masi Fortunato
4h

Buono il pezzo come al solito,la Picierno ,una donna in ramengo

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Ancora 16 commenti...

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Assolutamente, procediamo.

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