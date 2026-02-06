Le terre rare sono la nuova ossessione della politica: in un mondo nel quale all’improvviso nessuno si fida più degli storici partner commerciali, il controllo sulle risorse scarse è considerato cruciale.

Forse ricorderete che a un certo punto l’esito stesso della guerra in Ucraina sembrava fosse appeso ai diritti di sfruttamento delle terre rare, con gli Stati Uniti che hanno preteso una prelazione su eventuali profitti per non abbandonare Kiev. E pure nell’ossessione mai del tutto spiegata per la Groenlandia si sono evocate più volte le terre rare.

L’amministrazione Trump ha annunciato un Vault Project, progetto “Volta”, per costruire una specie di alleanza multilaterale con Paesi affini per assicurarsi la fornitura di terre rare.

Un progetto da 12 miliardi di dollari, presentato in un vertice a Washington al quale hanno partecipato delegazioni di vari Paesi, inclusa l’Italia, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato di un possibile memorandum tra Stati Uniti e Unione europea nei prossimi 30 giorni.

Questa iniziativa ha fatto scalpore per almeno due ragioni. La prima è perché, a parte il contestato Board of Peace, è forse il primo tentativo dell’amministrazione Trump di fare qualcosa di condiviso con gli alleati (o ex alleati) invece che imposto dall’alto.

La seconda ragione è che una mossa anti-cinese, lo sforzo più ambizioso di neutralizzare l’influenza di Pechino in un settore nel quale è ormai dominante e che può trasformare in un’arma economica.

Non così rare