Anche il loro bosco, prima o poi, verrà invaso dalle plastiche che hanno rifiutato, dal cambiamento climatico che non vorrebbero avvenisse, da tutti gli altri effetti del degrado. Curarsi della propria singola azione, senza preoccuparsi di ciò che fanno gli altri, senza sporcarsi le mani con ciò che fanno gli altri è nevrosi miope e ingenua

