La distinzione che conta è tra tecnologie che aumentano il valore dell’esperienza umana e tecnologie che ne abbassano il prezzo, rendendo accessibili a molti prestazioni prima riservate a pochi Vincenzo Cosenza

Appunti è arrivato a 30.000 iscritti: scopri l’offerta per abbonarti Appunti, con te Stefano Feltri · Jul 24 Per festeggiare i 30.000 iscritti, e perché d’estate c’è più tempo per leggere, chi si abbona ora riceverà in regalo le tre nuove pubblicazioni di Appunti: il primo numero della rivista Appunti di Geopolitica; La mano davanti alla faccia. Michele Mari e la letteratura come reliquia Leggi la storia completa

Da mesi sentiamo ripetere che “l’intelligenza artificiale non ti rimpiazzerà, ma lo farà qualcuno che sa usarla meglio di te”. È una frase efficace, quasi consolatoria: indica un pericolo e, nello stesso tempo, offre una via d’uscita. Impara a usare i nuovi strumenti e sarai al sicuro. Purtroppo, temo che la realtà possa essere un po’ più complicata.

Per capire perché bisogna far emergere un equivoco nel quale spesso incorriamo. Tendiamo a considerare il lavoro come un monolite, un blocco unitario.

Se ci pensiamo bene, invece, è un insieme di attività.



Per esempio, il giornalista non scrive solo l’articolo per il suo giornale, ma raccoglie informazioni, consulta persone, ha scambi di idee coi colleghi e con il direttore per concordare il taglio.

L’IA può automatizzare la scrittura e la raccolta di informazioni dal web, ma non fare tutto il resto. Il punto, quindi, non è se il lavoro del giornalista scomparirà, ma quali attività gli resteranno e quanto continueranno a valere.

Sangeet Paul Choudary, nel suo libro Reshuffle, distingue tra automation e augmentation: la tecnologia può sostituire un’attività oppure rendere chi la svolge più capace e produttivo. Ma questa distinzione, da sola, non ci dice se il lavoro residuo acquisterà o perderà valore. Dipende da quali attività vengono assorbite e da quanta esperienza richiedono quelle che restano.

La percentuale di lavoro automatizzata, allora, ci interessa fino a un certo punto. Conta molto di più capire che cosa viene affidato alla macchina.

Analizziamo il possibile impatto dell’IA sul lavoro di un consulente. In un primo caso la tecnologia potrebbe aiutare nelle ricerche preliminari o nei controlli formali e lasciare al professionista la parte strategica.

In un secondo caso, invece, il sistema tecnologico potrebbe anche formulare pareri e lasciare al consulente il controllo finale.

Il mestiere conserva lo stesso nome, ma si impoverisce.

David Autor e Neil Thompson hanno ritrovato questo meccanismo in quattro decenni di automazione. Quando la tecnologia elimina la routine, può aumentare il valore dell’esperienza. Quando assorbe proprio il giudizio esperto, abbassa la soglia d’ingresso e può comprimere i salari.

Non sappiamo ancora se l’IA generativa produrrà lo stesso effetto. Ma è questa la variabile che dovremmo cominciare a osservare.

La distinzione che conta è tra tecnologie che aumentano il valore dell’esperienza umana e tecnologie che ne abbassano il prezzo, rendendo accessibili a molti prestazioni prima riservate a pochi.

Quando la competenza diventa infrastruttura

Un effetto ancora più subdolo dell’IA è che può trasferire conoscenza dalle persone all’organizzazione.

Oggi un’impresa potrebbe raccogliere ciò che fanno i propri lavoratori esperti e renderlo utilizzabile da un sistema a cui tutti accedono.

Questo passaggio non è automatico né banale. Richiede che l’impresa acquisisca interazioni, decisioni e feedback e li trasformi in dati utili, grazie a un sistema di IA.

In questo caso l’attività non verrebbe necessariamente automatizzata. Il contributo del singolo potrebbe, però, perdere valore perché una parte del suo sapere, incorporata nel sistema, diventerebbe una “commodity”, replicabile da altri.

Produrre di più non dice chi guadagna

Una risposta rassicurante è che l’aumento della produttività finirà per ampliare il mercato e creare nuove opportunità. È il richiamo al paradosso di Jevons: quando una risorsa diventa più efficiente e meno costosa la domanda può aumentare, invece di diminuire.

Attenzione, è un meccanismo possibile, non automatico. E anche quando l’aumento di efficienza espande la domanda, Jevons non ci dice chi catturerà il valore generato.

Dipenderà da vari fattori: concorrenza, potere contrattuale, regole del lavoro e da chi controlla il modello, i dati, la relazione con il cliente...

Un’azienda può produrre il doppio, ma se tutti i concorrenti fanno lo stesso il prezzo unitario può crollare. Un dipendente può gestire più pratiche senza ricevere una quota del valore aggiuntivo. Produttività e remunerazione non si muovono automaticamente nella stessa direzione.

A questo punto il problema non è più soltanto tecnologico. Diventa distributivo. Una tecnologia può far crescere la produzione e, nello stesso tempo, ridurre la quota del valore prodotto che va al lavoratore.

Fin qui il ragionamento potrebbe sembrare troppo cupo. L’evidenza disponibile, peraltro, non mostra una svalutazione generalizzata del lavoro. Uno studio di PwC ha rilevato che gli impieghi che richiedono competenze di IA mostrano un vantaggio salariale medio del 62 per cento (è un’associazione statistica, non la prova che quelle competenze causino da sole il differenziale).

Il dato non smentisce il meccanismo descritto fin qui. Mostra che alcune competenze di IA sono oggi rare e ben remunerate. La domanda è quali resteranno tali.

Conoscere qualche tecnica di prompting difficilmente resterà un vantaggio competitivo: gli strumenti stanno già incorporando molte di quelle tecniche e l’uso di base diventerà un prerequisito.

Il cosiddetto “skill premium” potrà restare solo per chi sa ripensare i processi, collegare i sistemi ai dati aziendali o assumersi la responsabilità delle decisioni.

Il lavoro resta, ma cambia il suo valore

Nei prossimi anni potrebbero continuare ad esistere i titoli professionali, ma le aziende potrebbero ridurre i team di lavoro e riconoscere compensi più bassi.

Il rischio che mi preoccupa di più riguarda i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro.

Quei compiti che oggi consideriamo noiosi e facilmente automatizzabili sono anche quelli attraverso cui si impara un mestiere.

Il giovane consulente non raccoglie dati e prepara slide perché quello sia il punto più alto della sua professione. Lo fa perché, ripetendo il lavoro, impara a riconoscere una fonte sospetta o un’argomentazione che non regge. Saltare questo passaggio sarebbe deleterio.

Per questo la formazione di base serve, ma copre soltanto il primo tratto del percorso. Dobbiamo andare oltre l’apprendimento degli strumenti e osservare come l’IA stia riconfigurando il nostro lavoro: quali attività rende più facili da replicare, quali capacità acquistano peso, come cambiano processi e responsabilità.

Da qui dovrebbe partire la riprogettazione del proprio mestiere. Ecco perché dovremmo muoverci ora imparando a scegliere dove continuare a investire e quale valore rendere più riconoscibile, per non perdere rilevanza nella nuova divisione del lavoro tra persone e sistemi.

L’intelligenza artificiale non deve rubarci il lavoro per cambiare la nostra carriera. Le basta rendere meno rara la ragione per cui, fino a ieri, venivamo pagati di più.

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