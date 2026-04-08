Il Parlamento iraniano sta approvando una legge che consolida l’uso geopolitico di Hormuz. Il testo di quella legge ben riassume come la guerra sta cambiando la visione del mondo dell’Iran, che sembra scoprire una nuova forza e una certa ambizione proprio in quello che doveva essere il momento di massima difficoltà

I continui ultimatum di Donald Trump all’Iran - che si alternano alle dichiarazioni di vittoria e alle minacce agli alleati - ci fanno perdere di vista quello che è già cambiato in modo forse permanente: la crisi energetica che doveva durare pochi giorni, al massimo qualche settimana, sta diventando un fattore permanente della nostra nuova normalità.

Quasi a prescindere dagli sviluppi militari.

E con questa nuova normalità dovremo fare i conti: soltanto il taglio delle accise sui carburanti, impercettibile per i consumatori, sta già costando al governo Meloni un miliardo di euro, ma questo sembra soltanto l’inizio.