Orbán ha dichiarato che continuerà a lavorare per il futuro dell’Ungheria dall’opposizione. Che cosa significa questo? Quali saranno le implicazioni? E soprattutto, su quali alleanze potrà contare? Continuerà a cercare sostegno esterno da paesi come Russia e Cina? Sono domande chiave, che mostrano quanto Magyar non avrà una vita politica facile Teresa Coratella

La sconfitta di Viktor Orbán alle elezioni legislative di domenica 12 aprile è un evento epocale, per l’Ungheria ma anche per l’Europa. Però i commenti in Italia, tra giornali e politica, rivelano qualche equivoco sul rapporto tra populismo autoritario e democrazia.

A destra dicono e scrivono: Orbán ha perso, e questa è la conferma che le critiche al suo regime illiberale erano infondate. Se il capo può essere sconfitto, allora gli allarmi sullo stato di salute della democrazia sono infondati. Tommaso Cerno, un tempo senatore del PD ora direttore del Giornale della famiglia Angelucci, scrive: “Alla fine avevamo ragione, l’Ungheria era davvero una democrazia”.

Anche a sinistra si sentono interpretazioni poco coerenti con la realtà: ha perso Orbán, dunque ha vinto l’Europa, la democrazia liberale, lo Stato di diritto. Si rafforza l’Ucraina, che il regime orbániano ostacolava per conto della Russia, si indebolisce Vladimir Putin, i filorussi della Unione europea perdono un punto di riferimento. Vero, ma le cose sono un po’ complicate.