Se c’è una cosa che tutte queste sette forze che definiranno il nostro futuro prossimo hanno in comune è che non possono essere affrontate soltanto con una politica di mantenimento ordinato dello status quo. Questo è, di nuovo, un tempo per leader coraggiosi e con una visione di lungo periodo. Senza fare le scelte cruciali, saremo travolti dal cambiamento

Come si separa il segnale dal rumore? Nelle scienze sociali, quando si studiano i cambiamenti in corso lo sforzo è sempre quello di distinguere tra le vere discontinuità e le normali oscillazioni delle variabili oggetto di analisi.

Le temperature stanno aumentando o semplicemente ci sono alcune estati più calde di altre? La spesa per la difesa sta esplodendo o sta tornando al suo livello normale dopo la parentesi del post-Guerra fredda? L’intelligenza artificiale è una rottura comparabile alla rivoluzione industriale o soltanto all’introduzione del personal computer?

Quando gli amici della CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato) mi hanno coinvolto in una loro iniziativa, mi hanno fatto una richiesta difficile: aiutare i direttori della formazione che già avevano svolto un percorso di approfondimento su molti temi specifici a ragionare sul quadro di insieme. La big picture. Per individuare, appunto, il segnale in mezzo a tanto rumore.

Non ho la pretesa di avere risposte universali e inconfutabili, provo soltanto a proporre la mia griglia di lettura della complessità, ragionando intorno ad alcuni numeri e grafici.