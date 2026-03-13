Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Paolo Bisol
Paolo Bisol
2hModificato

Manca un aspetto pratico rilevante: la triplicazione dei costi per la creazione di due consigli e una nuova corte di giustizia. Quindi cambiando sette articoli della Costituzione avremmo pubblici ministeri assoggettati al governo; riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica e conseguente squilibrio dei poteri a vantaggio dell’esecutivo; nessun miglioramento del funzionamento della Giustizia, e maggiori spese per strutture elefantiache non necessarie con le vigenti norme. Mi pare evidente quale dovrebbe essere il parere di un cittadino informato correttamente.

Rispondi
Condividi
2 risposte da Stefano Feltri e altri
Avatar di Giovanni Giuseppe Destefanis
Giovanni Giuseppe Destefanis
2h

Trovo abbastanza irritante che Feltri si presti ad ospitare il solito "dibattito" tra opposte "fazioni". Avrei preferito, e di gran lunga, lo schieramento netto. Oggi più che mai bisogna schierarsi con la massima decisione, non fare i possibilisti, gli equilibrati e i moderati. Mi spiace, ma non accetto questo modo di procedere. Sono informatissimo già per conto mio, si dall'inizio sulle ragioni, se si vogliono chiamare così, del SI'e su quelle del NO. E aggiungo, provocatoriamente che provenendo da questo governo questa riforma, anche se potessi, o dovessi, razionalmente ritenerla la migliore dle mondo, riceverebbe comunque il mio NO secco e deciso.

Rispondi
Condividi
2 risposte da Stefano Feltri e altri
Ancora 10 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura