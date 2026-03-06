In questo contesto di guerra, Giorgia Meloni sembra all’improvviso non vedere più alcun beneficio nell’appiattirsi sulla linea di Donald Trump

Le informative in Parlamento dei membri del governo di rado aggiungono qualcosa a quello che già sappiamo. Ma questi non sono tempi normali, e anche un’occasione così istituzionale e un po’ rigida può rivelare molto più di quanto dicano i meri contenuti trasmessi.

Dalle audizioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto sul conflitto in Medio Oriente abbiamo appreso alcune cose importanti: che il governo è preoccupato, molto preoccupato, forse come mai prima d’ora.

E che la convergenza ideologica con Donald Trump è molto più a parole che nei fatti: la premier Giorgia Meloni è sempre molto attenta a legittimare anche le azioni più spregiudicate del presidente degli Stati Uniti, ma i suoi ministri si preoccupano invece soprattutto delle conseguenze.