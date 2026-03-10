Le lezioni di Peter Thiel sull’Anticristo
L’imprenditore più oscuro della Silicon Valley arriva a Roma per parlare della sua visione dell’apocalisse. Ecco le sue idee
Non dovrebbe essere necessario ricordarvi che, nel racconto quasi mitologico del Nuovo Testamento, lo slogan dell’Anticristo è “pace e sicurezza”. E ci viene detto che non c’è nulla di peggio di Armageddon; ma forse invece c’è. Forse dovremmo temere l’Anticristo, forse dovremmo temere lo Stato totalitario mondiale unico più di Armageddon. E forse dovremmo attenerci ad alcune delle idee collaudate del realismo classico che questa organizzazione e questa istituzione sostengono da duecento anni — e andare avanti per altri duecento
Peter Thiel
L’imprenditore Peter Thiel verrà a Roma nei prossimi giorni per un ciclo di quattro lezioni su uno dei suoi temi preferiti: l’Anticristo e l’apocalisse. Qui sotto trovate la trascrizione, in italiano, di una sua recente lezione del 2023 all’Università di Oxford nella quale anticipa molti dei contenuti che discuterà a Roma.