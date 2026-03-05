Uno dei pregi della proposta di legge Malan – ed è anche la motivazione di fondo che sta alla base di questa proposta del centrodestra – è che eviterebbe il rischio oggi molto elevato, stando alle intenzioni di voto rilevate dai sondaggi, di un sostanziale pareggio alle elezioni tra le due principali coalizioni Salvatore Vassallo

Mentre il Medio Oriente sprofonda in una guerra regionale che ha già qualche tratto di guerra globale, nel Parlamento italiano si discute soprattutto della nuova proposta di legge elettorale arrivata quasi all’improvviso qualche giorno fa, primo firmatario il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

Può sembrare un po’ bizzarro occuparsi di percentuali, premi di maggioranza, e coalizioni mentre i missili dell’Iran arrivano verso Paesi NATO come la Turchia o membri dell’Unione europea come Cipro.

Però dobbiamo fare uno sforzo di concentrazione, perché se la maggioranza ha presentato la proposta di legge proprio ora, a poche settimane dal referendum costituzionale e nel pieno di una nuova crisi geopolitica, è segno che c’è dietro una forte volontà di arrivare a un risultato, che non si poteva aspettare di avere un contesto più adatto a una discussione pacata.

O forse aprire una discussione sulla legge elettorale in un momento così confuso garantisce che almeno nella fase iniziale se ne occupino soltanto gli esperti, così che la questione venga tenuta al riparo dalle polemiche che sono inevitabili quando una questione così complessa sale in cima all’agenda delle preoccupazioni.