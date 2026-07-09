L’analista cerca di fare al meglio il suo, e non gli resta che confidare che il politico sappia fare il proprio. Se un ingegnere non sa far di conto, la colpa non è del matematico; ma un matematico che si prendesse per ingegnere sarebbe ridicolo o, molto peggio, pericoloso Manlio Graziano

Il dibattito sul populismo economico

Il primo articolo di Manlio Graziano

La risposta di Roberto Tamborini

Premetto che non ho per principio di rispondere per iscritto alle critiche che mi vengono rivolte. Non perché le snobbi, ma perché le polemiche a distanza sono vizi da intellettuali, sempre in gara tra di loro per dimostrare chi è più bravo; ma anche perché mi ricordano i gruppuscoli dell’estrema sinistra di quando ero ragazzino, che passavano gran parte del loro tempo a scrivere poderosi articoli gli uni contro gli altri.

Infine, per una ragione molto più banale: nessuno mi aveva mai fatto l’onore, fino a oggi, di scrivere un intero articolo per smontare le mie tesi.

Contravvengo a questo mio principio innanzitutto per rispetto del mio interlocutore, il gentile Roberto Tamborini, poi per rispetto della vivace comunità di Appunti e, naturalmente, del nostro ospite, Stefano Feltri.

Vorrei cominciare mettendo subito in chiaro che il mio approccio analitico alle questioni di politica elettorale non è fine a sé stesso (quello è il mestiere dei politologi) ma è legato a doppio filo alle possibili conseguenze internazionali delle scelte nazionali.

Se la maggioranza dei britannici nel 2016 e la maggioranza degli americani nel 2024 hanno deciso di portare i loro paesi al mattatoio, la mia preoccupazione non va a loro, ma alle ripercussioni internazionali delle loro scelte: cosa vuol dire un’Unione europea senza il Regno Unito, o a che punto saranno sconvolti gli equilibri mondiali con un’amministrazione priva di testa a Washington.

Ora, un’Europa governata dai Jordan Bardella, dalle Alice Weidel, dai Nigel Farage – e con un Donald Trump sempre ai comandi (si fa per dire) dall’altra parte dell’oceano – sarebbe uno scenario a dir poco inquietante per il futuro delle relazioni internazionali.

E resto convinto che il crescente entusiasmo per la sinistra populista non possa che aiutare la destra populista nella sua scalata elettorale.

Tra parentesi, qualcuno avrà notato la coincidenza, se non altro temporale, tra l’attribuzione al sindaco di New York Zohran Mamdani del ruolo di «capo dell’opposizione» a Donald Trump e gli sproloqui di quest’ultimo attorno alla «minaccia comunista».

Certo, sono sproloqui, ma l’esperienza del passato ci dice che più Trump sproloquia e più prende voti.