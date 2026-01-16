Per scongiurare il rischio di imporre restrizioni improprie di tale libertà, la motivazione della misura restrittiva non deve tradursi in un mero giudizio politico sulle opinioni espresse, ma deve avere una solida base fattuale, cioè deve fondarsi su fatti verificabili in concreto, che colleghino il destinatario della sanzione a condotte specifiche, come ad esempio il sostegno o la cooperazione con Stati responsabili di gravi violazioni dei diritti umani Vitalba Azzollini

C’è una questione importante sullo sfondo delle tre diverse crisi che occupano la nostra attenzione in questi giorni, cioè Ucraina, Venezuela e Iran: il ruolo delle sanzioni.

Per anni ci siamo raccontati una bugia, cioè che le sanzioni economiche fossero un modo quasi indolore, garbato, per gestire i regimi non democratici. Una specie di diplomazia rafforzata, un’alternativa di per sé migliore dell’intervento armato.

Anche ora, mentre si attende un possibile e quasi annunciato coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nelle rivolte iraniane, si registra una diffusa opposizione a bombardamenti o altri usi della forza, mentre quasi nessuno ha contestato le sanzioni economiche, prima di tutto americane.

Anzi, il presidente americano Donald Trump ha già annunciato nuovi dazi del 25 per cento per tutti i Paesi che continueranno a fare affari con Teheran, di fatto delle sanzioni secondarie. E Kaja Kallas, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, ha detto che anche Bruxelles è pronta a nuove sanzioni contro Teheran.

L’effetto sociale delle sanzioni

Che il regime degli ayatollah sia responsabile di terribili atrocità nella repressione delle rivolte di piazza - si parla di 12.000 morti - è davanti agli occhi di tutti.

Però vale la pena ricordare che quelle rivolte sono una diretta conseguenza delle sanzioni internazionali, non dell’oppressione del regime: sono proteste contro l’inflazione, arrivata in Iran al 42,2 per cento a dicembre, che a sua volta è causata dal crollo della valuta locale, il rial, che deriva dall’impossibilità per l’Iran di esportare il suo petrolio verso i mercati occidentali in modo lecito.