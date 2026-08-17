Appunti - di Stefano Feltri

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MONICA
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La porta di casa mia era sempre aperta, e così il cancello del cortile del laboratorio, durante il giorno. Chi cercava mia mamma o mio papà, piccoli e onesti artigiani, li trovava sempre intenti al loro lavoro, ma aperti al “forestiero” che cercava da loro aiuto, una riparazione o una sostituzione, un bicchiere d’acqua, o semplicemente, persone con cui scambiare due parole, intanto che si continuava a lavorare, intanto che si continuavano a maneggiare gli attrezzi del mestiere.

Non ho mai percepito, da parte dei miei genitori, alcun senso di superiorità, verso il “forestiero”, semmai umiltà e sana curiosità nell’approcciarlo. Ho visto sempre accoglienza e disponibilità: una donna, mia madre, un uomo, mio padre, per altre donne o altri uomini, in ricerca. Tutto il bene ho appreso da loro, dal loro esempio, silenzioso e laborioso, tutto è stato per me “educazione”, sta tutto qui ciò che un genitore deve donare ai propri figli, in una pedagogia del quotidiano. Il rispetto per la donna e l’uomo, la bambina e il bambino, l’anziana e l’anziano è stata la prima azione che mi è stata trasmessa. Che cioè una donna o un uomo equivalgono a un’altra donna e a un altro uomo. Qualunque sia la sua origine, la sua provenienza, il colore della pelle, la lingua che parla, la religione che pratica, il pensiero che esprime. Il rispetto per ciascun essere vivente, poiché siamo tutti diversi, eppure simili. Il rispetto è un dovere. Viviamo tutti sullo stesso piccolo pianeta chiamato da noi chiamato “Terra”. E la Terra è di tutti coloro che la abitano. Ho in me il desiderio di un mondo senza confini e dove la cittadinanza sia globale. Una grande comunità planetaria dove nessuno è straniero. L'assenza di barriere territoriali simboleggerebbe la fine delle guerre legate ai confini e ai nazionalismi. E sarebbe pace universale e totale libertà di movimento.

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Fabio Marri
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Che metafora nostalgico-poetica! Scommetto però che quando decidevate di aprire la porta, era quella della vostra stanzetta, dove la mamma veniva a prendere i calzini sporchi per lavarli. Ma non credo che la stessa mamma tenesse spalancata la porta esterna di casa (caso mai quei calzini e le collezioni di Tex non sparissero per sempre o non venissero date a fuoco); e la apriva solo quando si presentava una persona nota o identificabile, o che comunque chiedesse "è permesso?", e semmai rispondesse a domande come "Cosa le serve?"

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Assolutamente, procediamo.

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