In fondo Platone aveva detto molte cose ancora utili: la ragione possiede la facoltà del pensiero strategico, ma è incapace di agire se non contando sull’energia della parte irrazionale della psiche umana. Questa però non è semplice, è a sua volta articolata Paola Giacomoni

Trovo molto bello, molto riuscito l’articolo di Gianfranco Pellegrino dei giorni scorsi su Appunti. Finalmente un articolo sulle questioni di fondo, che ci consentono di leggere anche gli eventi quotidiani entro un quadro più ampio, che li rende intelligibili.

Sono d’accordo su molte cose scritte da Pellegrino e sulle sue fonti. Mi sono a lungo occupata di emozioni e del loro ruolo fondamentale nella vita di oggi e nella politica.

Non ho dubbi anzitutto sul fatto che siano le emozioni a dominare lo scenario politico contemporaneo e a funzionare da strumento principale dei «leader non convenzionali», come li ha chiamati Tony Blair nel lungo saggio pubblicato da Appunti.

Non solo, ma concordo anche sul fatto che sia indispensabile per la sinistra praticare di più la dimensione emozionale, fuoriuscendo da un repertorio un po’ polveroso di personalità in cui la razionalità è stata appiattita a stile burocratico.

Credo che proprio un cambio di stile sia indispensabile e urgente.

Senza dubbio occorre una visione coinvolgente anche sui grandi temi, che li nomini e li presenti non come “piattaforme programmatiche”, ma come esito di vissuti e di esperienze personali e collettive, con un deciso cambio di paradigma comunicativo che sappia parlare alla vita e alle aspettative di tutti.

Nuovi modelli?

In questa direzione sembra spiegabile ad esempio il successo del nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, che è stato accolto come personalità capace di parlare a molti partendo da temi- base legati al vissuto dei newyorkesi e in grado proporsi come alternativa alla destra con un programma di sinistra non tradizionale.

E forse anche il cambio di leadership laburista in corso in Gran Bretagna sembra profilarsi in modo simile: per come viene presentato, il nuovo candidato Andy Burnham avrebbe l’appeal giusto per fermare l’ondata Farage, già sgominato a Manchester, portando sulle scene una politica più “calda”, meno timida e meno burocratica di quella proposta dal pur rispettabile europeista Keir Starmer. Ma è ancora molto presto per dirlo.

Dunque sì, parlare alle emozioni è indispensabile per ogni politico. Basti pensare alla cura del linguaggio in chiave emotiva usata da Winston Churchill nel momento delle grandi decisioni. Al caratteraccio non mancava tuttavia la capacità strategica.

Diverso scenario oggi: siamo di fronte al fenomeno Donald Trump, uno che conta solo sull’impulso e sulla decisione immediata - sul sistema 1 di Kahneman – ma che del sistema 2, cioè della ragione, non ha mai nemmeno sentito parlare.

Sia che la si intenda in senso ristretto come calcolo costi/benefici, dato che, come si vede, non ottiene i suoi obiettivi nonostante gli enormi costi sostenuti, sia intendendola in senso ampio come capacità di visione che vada oltre lo stretto interesse individuale e indichi alcune chiare priorità strategiche.

Giorgia Meloni invece sa usare benissimo il sistema 2, la ragione, ma la usa esclusivamente in chiave comunicativa, cioè come attrezzatura indispensabile a sostenere la sua politica dell’unicità personale – basata sul sistema 1 - con cui sembra aver raggiunto un notevole successo a livello internazionale, ora in netto ribasso.

Con grande sfoggio di retorica dell’autenticità, usata con abilità, ha puntato a conquistare la fiducia dei seguaci e degli elettori, che ne rimangono incantati, anche se ora tutto questo sembra molto eroso.

Ma a cosa è mirato questo incantamento, per andare dove?

I progetti mancanti della destra

Quali sono i progetti che vengono portati avanti da questi personaggi? Tony Blair scrive che i «leader non convenzionali» propongono un nuovo stile e soprattutto hanno un progetto, ed è su questo che occorre misurarsi, dalla sinistra o dal centro. Ma davvero?

Lasciando da parte Trump che per progetto ha solo l’arricchimento personale, basta andare un po’ a fondo nei programmi per vederne il vuoto.

Le riforme proposte dal governo di Meloni in Italia si sono arenate una dopo l’altra anche perché alla loro base non c’è davvero nulla, non c’è una visione che non sia imparaticcia e superficiale, non c’è una vera preparazione giuridica degna di questo nome, come la bocciatura al referendum ha reso evidente.

E nemmeno si può parlare di una solida base scientifica che sostenga un’interpretazione conservatrice delle altre grandi questioni, dall’intelligenza artificiale, al tema dell’energia a quello dell’ambiente, come ho cercato di dimostrare nel caso del libro di Nicola Procaccini sull’inesistente ecologia dei conservatori.

Su queste questioni è il sistema 2 a essere decisivo: qui non conta solo saper convincere uditori con scene teatrali o facce drammatiche da leader carismatico/a in sedicesimo. Conta disporre di personale preparato e aggiornato, che metta a disposizione della politica i migliori risultati scientifici internazionali, che consentano di orientare in modo autorevole le politiche da assumere per far fronte a un futuro particolarmente complesso.

Per non parlare del linguaggio in bianco e nero di Roberto Vannacci, che vanta molte belle camicie e una elegante sfrontatezza che gli assicura un certo successo, con il quale tuttavia non è minimamente in grado di confrontarsi con ciò che sta accadendo nel mondo, dai temi delle migrazioni a quelli delle diversità, se non in chiave di semplice negazione. Saper bene comunicare è condizione necessaria ma non sufficiente.

Pensare largo

Vellicare le emozioni senza uno sfondo progettuale robusto può portare consenso nel breve periodo ma certo non imprimere una svolta.

Serve una visione complessiva su almeno alcune delle grandi questioni che ballano nelle nostre vite.

Il sistema 1 sa garantire l’efficacia immediata ma deve essere sostenuto dal lavoro del sistema 2, altrimenti porta con sé bias, pregiudizi, e soprattutto una endemica incapacità di pensare a lungo termine, di pensare largo, come direbbe Kant.

Questo certo costa fatica e richiede tempo. Ma molte cose sono già sul tappeto, c’è tanta gente preparata e competente in questo paese – e molti sono attivi nelle università straniere, piene di italiani bravissimi - per chi sappia cogliere e valorizzare queste risorse entro un quadro generale che non sia astratto o elusivo.

Si tratta di cose del resto che toccano direttamente le nostre vite, dal caldo pazzesco di questi giorni alla nostra dipendenza dai cellulari e dall’AI, al modo in cui vogliamo pensare al futuro dell’energia, al tema delle migrazioni.

Comunicarle tenendo conto dei vissuti e delle esperienze personali e non come concetti astratti e sfuggenti che non interessano nessuno, è assolutamente indispensabile.

E qui è senz’altro necessario qualche talento, che ogni tanto spunta anche in Italia, anche se spesso ci troviamo poi a buttarli via perché alla fine gli scappa di puntare sull’arroganza personale anziché sulle strategie per il paese.

Le emozioni della ragione

In fondo Platone aveva detto molte cose ancora utili: la ragione possiede la facoltà del pensiero strategico, ma è incapace di agire se non contando sull’energia della parte irrazionale della psiche umana. Questa però non è semplice, è a sua volta articolata.

La parte desiderante è assolutamente centrale ma ha in vista solo il soddisfacimento immediato, non sempre compatibile con il bene generale.

È la parte impulsiva (o collerica) a svolgere il ruolo chiave: fornisce l’energia necessaria all’azione ma ha carattere eminentemente sociale, è in grado di allearsi con la ragione perché capace di universalizzare, limitando le pretese del desiderio.

Insomma è su questa parte che occorre fare conto se si vuole una vera svolta politica, soprattutto a sinistra: non tanto rivolgersi allo «stomaco», o alla pancia come si dice più volgarmente, per suscitare emozioni indispensabili alla politica, ma all’energia combattente – situata sopra al diaframma, vicino al cuore, dice in metafora Platone - che punta al riconoscimento del valore di ciascuno/a e alla dignità umana, ed è capace di passare dal particolare all’universale.

Questo manca, questo serve, non solo in Italia.

Freud, che di irrazionalità e di impulsi se ne intendeva parecchio e non certo semplicemente per metterli sotto controllo, aggiungeva un’osservazione in L’avvenire di un’illusione, che non ho mai dimenticato: la voce dell’intelletto è flebile, ma non trova pace finché non otterrà ascolto.

Senza tornare ad essere puri razionalisti, a questa voce non si può rinunciare.

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