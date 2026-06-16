Dalla prospettiva degli Stati Uniti, l’accordo con l’Iran è una dichiarazione di resa, non c’è modo di presentarlo diversamente: l’Iran revoca il blocco dello stretto di Hormuz e si impegna a rimuovere le mine che lo hanno reso non navigabile da fine febbraio, dunque la Repubblica islamica si limita al ritorno alle condizioni di prima della guerra. A fronte di questo successo, che è in realtà un ritorno allo status quo pre-guerra, gli Stati Uniti fanno concessioni importanti all’Iran

Dunque la guerra in Iran è ufficialmente finita, quella in Libano pure, tutto torna come prima. Abbiamo perso quasi quattro mesi, l’economia mondiale ha rischiato di collassare, abbiamo sfiorato la guerra globale con attacchi a Paesi NATO, ma per fortuna tutto è tornato come prima: con lo stretto di Hormuz aperto, con Israele sotto influenza americana, con i mercati finanziari indifferenti alla regressione democratica degli Stati Uniti, con il regime degli ayatollah di Teheran impopolare come sempre ma senza bomba atomica.

Questa può essere la prima impressione a leggere gli annunci della tregua tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan e dal Qatar.

Ma è un’impressione sbagliata.