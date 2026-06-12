Una democrazia con media aggressivi e indipendenti si espone al rischio di eccessi e di errori, perché anche i giornalisti possono sbagliare, pur se agiscono con scrupolo e buona fede. Ma una democrazia senza media o con media che rinunciano al giornalismo di inchiesta e all’espressione di opinioni libere ma sgradite al potere rischia di essere una democrazia di qualità decisamente inferiore Stefano Feltri

Tutta la vicenda della grazia a Nicole Minetti sta diventando una discussione sul giornalismo, sulla sua necessità, sui suoi limiti, su cosa significhi fare un’inchiesta. Sul ruolo dei media in una democrazia.

Il nucleo originario della storia - la grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - è ormai sullo sfondo, dopo che tutte le istituzioni coinvolte hanno auto-certificato di aver fatto bene il proprio lavoro: il Quirinale ha chiesto verifiche ulteriori, il ministero della Giustizia ha detto che si rimetteva alla Procura generale della Corte d’Appello di Milano che aveva preparato il dossier.

E la Procura generale si è auto-assolta dicendo di non aver ragioni per ridiscutere il parere positivo, basandosi sulle informazioni fornite dagli avvocati della stessa MInetti e senza sentire nuovi testimoni. Fine della faccenda sul piano istituzionale.

Il potere di grazia del capo dello Stato, come racconta l’ultimo film di Paolo Sorrentino, è discrezionale.

E Mattarella lo ha esercitato: ha dato la grazia a Nicole Minetti, condannata a 3 anni e undici mesi di servizi sociali per favoreggiamento della prostituzione ai tempi di Silvio Berlusconi e abuso di fondi pubblici, prima ancora che andasse in carcere per consentirle di assistere il figlio adottivo malato che viene curato in un ospedale di Boston. Durante la condanna Minetti non avrebbe potuto espatriare.

Uno dei fatti cruciali sostenuti nella richiesta di grazia, cioè che il bambino potesse essere curato soltanto a Boston e non in Italia, non risulta sia mai stato provato da Minetti e dai suoi avvocati. Non risulta che la Procura generale della Corte d’Appello di Milano abbia verificato questo fondamentale aspetto.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si dice perfino affranto che qualcuno abbia voluto attaccare Mattarella (lui, che aveva costretto il capo dello Stato a presiedere una seduta ordinaria del CSM per arginare l’attacco del governo e del ministro della Giustizia nello specifico).

Si poteva aprire un dibattito se, al di là delle valutazioni di Mattarella specifiche su questo caso, il potere di grazia abbia ancora un senso o se sia un residuo medievale ingiustificabile in una democrazia che esige - o dovrebbe esigere - trasparenza e accountability da tutti coloro che esercitano il potere, soprattutto se in ruoli di garanzia.

Ma sulla stampa italiana non si può discutere il capo dello Stato. Gli elogi sono consentiti, le critiche respinte, le analisi e i dibattiti non trovano spazio.

Il caso Minetti è diventato dunque un caso giornalistico.

La causa civile intentata in Italia e soprattutto a New York dall’azienda americana del compagno di Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani, contro il Fatto Quotidiano e Report, però, ha innescato un altro livello di discussione: il Fatto, e Report, le due testate che più hanno investito sulla vicenda, hanno fatto una campagna diffamatoria e scandalistica?

O hanno soltanto esercitato il ruolo che dovrebbero avere i media, cioè chiedere conto al potere delle sue scelte anche se poi magari può succedere che il potere, come in questo caso, confermi quelle scelte oggetto di contestazione?

Il perimetro del giornalismo