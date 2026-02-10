Tra i tanti paradossi di questa vicenda c’è che il grande scandalo degli Epstein Files che molti pensavano avrebbe potuto abbattere Donald Trump potrebbe portare invece alla caduta di uno degli ultimi governi progressisti d’Occidente e alla consacrazione del più populista e trumpiano dei leader nazionalisti europei, cioè quel Nigel Farage che dieci anni fa ha spinto la Gran Bretagna alla Brexit e ora potrebbe farla precipitare definitivamente nel caos

Mentre Donald Trump cerca di ostentare indifferenza di fronte alle informazioni contenute negli Epstein Files, il governo laburista di Keir Starmer in Gran Bretagna viene travolto, al punto che non si sa quanto i laburisti possano resistere.

Il lato britannico dello scandalo è speculare a quello americano: al di là della cronaca e delle conseguenze politiche, i due fronti della vicenda sollevano domande analoghe, anche se possono portare a risposte diverse: chi ha il vero potere in una democrazia? E a quale etica deve sottostare chi lo esercita?

In un’intervista al New York Times, Trump ha risposto che nell’esercitare il potere a livello globale si sente limitato soltanto dalla propria “moralità”, che è come dire che non concepisce alcun limite, visto che non c’è prova che il presidente americano segua una qualche bussola etica riconoscibile.

Nel caso britannico le cose sono più complesse. I fatti sono questi: il primo ministro laburista Starmer, in carica dall’estate 2024, a inizio 2025 nomina come ambasciatore negli Stati Uniti non un diplomatico di carriera, ma lord Peter Mandelson, suo consulente nella vittoriosa campagna elettorale che ha messo fine a un disastroso decennio di potere dei Conservatori.

Non sono più gli anni della “special relationship” tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma l’ambasciatore britannico nell’ex colonia americana è sempre una figura di primo livello nelle relazioni transatlantiche. E Mandelson è uno che si sa muovere, incontra direttamente Trump, mentre di solito gli ambasciatori interloquiscono soltanto con altri diplomatici.

La caduta di Mandelson è fulminea come rapido era stato il suo ritorno dopo anni di oblio: l’11 settembre 2025 Starmer lo licenzia, per effetto della pubblicazione di documenti contenuti negli Epstein Files. Non quelli di cui si discute in questi giorni, ma un blocco precedente.

Ci sono gli auguri di Mandelson a Epstein per i suoi 50 anni nell’ormai celebre “Birthday Book”, dove ci sono anche quelli di Trump con allusioni a segreti condivisi. In quella fase la principale accusa a Mandelson è di aver continuato a mantenere rapporti con Epstein anche dopo il suo patteggiamento nel 2008 per prostituzione minorile, un esito molto mite per la prima ondata di accuse contro il finanziere americano per gravi crimini sessuali con vittime minorenni.

Mandelson chiama Epstein “my best pal”, il mio migliore amico, e lo invita a resistere e combattere contro quel patteggiamento.

E’ solo l’anticipo di quello che arriverà dopo, e forse Mandelson stesso lo sa, anche se la sua strategia è strana: non contesta il licenziamento, si scusa per i suoi rapporti con Epstein, spende qualche parola di circostanza per le sue vittime.

Soldi e favori